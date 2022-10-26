В магазинах Сургута возник дефицит зимней военной формы

Взамен военной формы продавцы предлагают охотничьи костюмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В магазинах Сургута (ХМАО), продающих амуницию, закончилась зимняя военная форма. Это выяснили журналисты URA.RU, связавшись с магазинами обмундирования и спецодежды в городе.

«Зимней военной формы нет вообще. Всю разобрали. Можем предложить костюмы „Горка“, но они не военные», — сообщили в магазине военторга.

В магазине «Сплав» журналисту URA.RU сообщили, что камуфлированных костюмов нет. «Есть отдельно брюки MDD цвета мох 56-го и 58-го размеров, по одному экземпляру осталось. Есть еще брюки „Борей“ 44-го и 46-го размеров. Куртки „Борей“, к сожалению, только большие остались, 56-го и 58-го размеров», — сообщили в магазине.

В магазине «Защита» предложили только бушлаты. Брюк уже не осталось. В торговых точках «Спецодежда 218» и «Мир спецодежды» зимней военной формы нет. Есть камуфлированные костюмы, но только охотничьи. А в магазине «Генштаб» смогли предложить только маскхалат.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО директор магазина амуниции раскрыл причины дефицита экипировки для мобилизованных. Директор магазина «Сплав» рассказал, что магазины просто были не готовы к резкому скачку спроса.