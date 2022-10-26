Командир батальона в ДНР «Индус» показал работу беспилотников РФ на Украине. Видео

27 октября 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Командир батальона ДНР рассказал, как военные используют БПЛА при выполнении боевых задач Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российские войска на Украине успешно осуществляют разведывательную и бомбардировочную деятельность. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир первого ударно-штурмового батальона 131 полка ДНР Максим «Индус» Дроздов. «Когда мы заходим в населенные пункты, чтобы произвести разведку, выбрать более удобное место для расположения личного состава, поднимается в воздух коптер маленький. Пролетел, посмотрел, что и как, и затем туда уже выдвигается разведгруппа», — рассказал «Индус». Он отметил, что за последнее время технические возможности БПЛА при выполнении боевых задач значительно расширились. «Сейчас при помощи внутренних войск МВД ДНР мы устанавливаем на наши более крупные беспилотники захваты, с помощью которых мы сможем вести не только разведывательную деятельность, но и бомбардировочную деятельность. Будем бомбить негодяев», — пояснил командир. По словам собеседника агентства, помощь в освоении техники оказывают бывшие айтишники или солдаты, «близкие к технике». «Как только мы обнаружили что-то нехорошее, негодяйское, сразу же координаты передаются, и это негодяйское уничтожается. Так работают беспилотники», — заключил командир батальона. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В октябре Вооруженные силы РФ начали обстреливать критическую инфраструктуру и военные объекты страны. Высокоточные удары наносятся в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Британское издание The Economist сообщало, что Россия направила более двухсот крылатых ракет и дронов-камикадзе на электроэнергетическую сеть Украины. Обозреватели называли отключение света в стране компетентной и эффективной тактикой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российские войска на Украине успешно осуществляют разведывательную и бомбардировочную деятельность. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал командир первого ударно-штурмового батальона 131 полка ДНР Максим «Индус» Дроздов. «Когда мы заходим в населенные пункты, чтобы произвести разведку, выбрать более удобное место для расположения личного состава, поднимается в воздух коптер маленький. Пролетел, посмотрел, что и как, и затем туда уже выдвигается разведгруппа», — рассказал «Индус». Он отметил, что за последнее время технические возможности БПЛА при выполнении боевых задач значительно расширились. «Сейчас при помощи внутренних войск МВД ДНР мы устанавливаем на наши более крупные беспилотники захваты, с помощью которых мы сможем вести не только разведывательную деятельность, но и бомбардировочную деятельность. Будем бомбить негодяев», — пояснил командир. По словам собеседника агентства, помощь в освоении техники оказывают бывшие айтишники или солдаты, «близкие к технике». «Как только мы обнаружили что-то нехорошее, негодяйское, сразу же координаты передаются, и это негодяйское уничтожается. Так работают беспилотники», — заключил командир батальона. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В октябре Вооруженные силы РФ начали обстреливать критическую инфраструктуру и военные объекты страны. Высокоточные удары наносятся в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Британское издание The Economist сообщало, что Россия направила более двухсот крылатых ракет и дронов-камикадзе на электроэнергетическую сеть Украины. Обозреватели называли отключение света в стране компетентной и эффективной тактикой.