Проезд по Краснопольскому проспекту закроют до конца октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске с 28 по 31 октября закроют движение автомобилей по Краснопольскому проспекту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, закрытие связано с подключением новых жилых домов к системе отопления.

«Будет временно прекращено движение транспорта по Краснопольскому проспекту в районе домов № 11 и № 17А с 22 часов 28 октября до 6 часов 31 октября. Большая часть работ будет проводиться в круглосуточном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Там отметили, что для минимизации неудобств для местных жителей, теплоэнергетики запланировали переход через проспект в выходные дни. Водителей просят заранее строить свои маршруты с учетом внесенных изменений.