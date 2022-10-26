26 октября 2022

В Челябинске перекроют одну из ключевых городских магистралей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Проезд по Краснопольскому проспекту закроют до конца октября Фото:

В Челябинске с 28 по 31 октября закроют движение автомобилей по Краснопольскому проспекту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, закрытие связано с подключением новых жилых домов к системе отопления.

«Будет временно прекращено движение транспорта по Краснопольскому проспекту в районе домов № 11 и № 17А с 22 часов 28 октября до 6 часов 31 октября. Большая часть работ будет проводиться в круглосуточном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Там отметили, что для минимизации неудобств для местных жителей, теплоэнергетики запланировали переход через проспект в выходные дни. Водителей просят заранее строить свои маршруты с учетом внесенных изменений.

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В Челябинске с 28 по 31 октября закроют движение автомобилей по Краснопольскому проспекту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, закрытие связано с подключением новых жилых домов к системе отопления. «Будет временно прекращено движение транспорта по Краснопольскому проспекту в районе домов № 11 и № 17А с 22 часов 28 октября до 6 часов 31 октября. Большая часть работ будет проводиться в круглосуточном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что для минимизации неудобств для местных жителей, теплоэнергетики запланировали переход через проспект в выходные дни. Водителей просят заранее строить свои маршруты с учетом внесенных изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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