Появление зеленой «розы» связывают с деятельностью ивового жвачника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В нацпарке «Таганай» возле Златоуста (Челябинская область) в результате неожиданной осенью активности комара распустились зеленые псевдорозы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, для конца октября это нетипичное явление.

«Галлы, возникающие на ветках ивы, называют „зелеными розами“. Причина их появления — личинка крохотного комарика — ивового жвачника. Его активность осенью весьма редка», — отметили URA.RU в нацпарке.

Микроскопический комар, поселяясь в почке, высасывает из нее сок. Выделения личинки сокращают междоузлия побега. В результате этого пластинки сильно расширяются.

В нацпарке отметили, что явление распространено повсеместно, однако теплая осень (23 сентября на Таганае зафиксировали температуру в 27 градусов) сместила сроки происходящего. При том, что в 2022 году из-за холодной весны комаров было мало, появились поздние насекомые. Если бы не температурные казусы, в октябре галлы были бы сухими и имели бурую окраску.

Описанное сотрудниками «Таганая» явление большого вреда дереву не приносит. Есть разные поверия. Одни люди уверены, что появление зеленых «роз» приносит удачу, другие их появление связывают с неудачами.