Потерпевшая по делу Раи Мамедовой в Сургуте просит условный срок и штраф

Потерпевшая Ульяна Плотникова по делу Раисы Мамедовой, которая оскорбил русских, хотела бы реального наказания для подозреваемой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где пройдет заседание.
«Она (Раиса Мамедова- прим. Ред.) говорила о том, что ей ничего не будет. Хотелось бы чтобы так не произошло. Мне кажется, будет справедливым штраф и условный срок», — отмечает Ульяна Плотникова.
Ранее URA.RU рассказывало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских после того, как один из жильцов разместил в чате видео с детьми, где был и ребенок Раи Мамедовой. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине, разместившем видео, и всем русским, физической расправой и сексуальным насилием.
Потерпевшая Ульяна Плотникова по делу Раисы Мамедовой, которая оскорбил русских, хотела бы реального наказания для подозреваемой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где пройдет заседание. «Она (Раиса Мамедова- прим. Ред.) говорила о том, что ей ничего не будет. Хотелось бы чтобы так не произошло. Мне кажется, будет справедливым штраф и условный срок», — отмечает Ульяна Плотникова. Ранее URA.RU рассказывало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских после того, как один из жильцов разместил в чате видео с детьми, где был и ребенок Раи Мамедовой. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине, разместившем видео, и всем русским, физической расправой и сексуальным насилием.