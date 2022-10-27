27 октября 2022

Потерпевшая по делу Раи Мамедовой в Сургуте просит условный срок и штраф

Потерпевшая по делу Рая Мамедовой, оскорбившей русских, просят условный срок и штраф
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рая Мамедова прославилась тем, что оскорбила русских и пообещала расправиться с ними Фото:

Потерпевшая Ульяна Плотникова по делу Раисы Мамедовой, которая оскорбил русских, хотела бы реального наказания для подозреваемой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где пройдет заседание.

«Она (Раиса Мамедова- прим. Ред.) говорила о том, что ей ничего не будет. Хотелось бы чтобы так не произошло. Мне кажется, будет справедливым штраф и условный срок», — отмечает Ульяна Плотникова.

Ранее URA.RU рассказывало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских после того, как один из жильцов разместил в чате видео с детьми, где был и ребенок Раи Мамедовой. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине, разместившем видео, и всем русским, физической расправой и сексуальным насилием.

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Потерпевшая Ульяна Плотникова по делу Раисы Мамедовой, которая оскорбил русских, хотела бы реального наказания для подозреваемой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где пройдет заседание. «Она (Раиса Мамедова- прим. Ред.) говорила о том, что ей ничего не будет. Хотелось бы чтобы так не произошло. Мне кажется, будет справедливым штраф и условный срок», — отмечает Ульяна Плотникова. Ранее URA.RU рассказывало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских после того, как один из жильцов разместил в чате видео с детьми, где был и ребенок Раи Мамедовой. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине, разместившем видео, и всем русским, физической расправой и сексуальным насилием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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