Потерпевшая по делу Раи Мамедовой в Сургуте просит условный срок и штраф

Потерпевшая по делу Рая Мамедовой, оскорбившей русских, просят условный срок и штраф

Рая Мамедова прославилась тем, что оскорбила русских и пообещала расправиться с ними Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Потерпевшая Ульяна Плотникова по делу Раисы Мамедовой, которая оскорбил русских, хотела бы реального наказания для подозреваемой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где пройдет заседание.

«Она (Раиса Мамедова- прим. Ред.) говорила о том, что ей ничего не будет. Хотелось бы чтобы так не произошло. Мне кажется, будет справедливым штраф и условный срок», — отмечает Ульяна Плотникова.

Ранее URA.RU рассказывало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских после того, как один из жильцов разместил в чате видео с детьми, где был и ребенок Раи Мамедовой. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине, разместившем видео, и всем русским, физической расправой и сексуальным насилием.