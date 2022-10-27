Пермские власти помогут «Газпрому» со строительством офиса

По словам Сергея Черезова, Пермский район по объемам подключения опережает некоторые субъекты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Проект по строительству единого клиентского центра «Газпрома» на ул. Оверятской, 54 в Перми получил статус приоритетного. Решение было принято на заседании совета по предпринимательству 28 октября. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Пермский районный филиал сегодня у нас имеет такие объемы, которые соответствуют нашим соседям. Это фактически Кировская область, почти Тюменская и Омская. При реализации президентской программы по догазификации, которая сегодня только в рамках одного филиала даст 10 тысяч домовладений, безусловно требуется создание комфортных условий для жителей Пермского края, чтобы они могли полноценно получать услуги по обработке их деятельности, связанной с договорами по техническому обслуживанию», — пояснил директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Предполагается строительство двухэтажного здания площадью 910 кв. м. Инвестиции составят 100 млн рублей, в результате будет создано 50 новых рабочих мест. По словам Черезова, проект будет реализован в рамках корпоративных правил. Для компании это является «социальной составляющей», поскольку подключения и обслуживание проводится и сейчас. Члены совета по предпринимательству поддержали проект и присвоили ему статус приоритетного. Компания сможет получить без торгов земельный участок для строительства.