CNN: Путин добился первых «трещин» США из-за Украины

29 октября 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин добился своего от США в отношении Украины, пишет CNN Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин дождался первых «трещин» в поддержке Украины со стороны США. Такое мнение высказал обозреватель CNN Стивен Коллинсон. «В течение нескольких месяцев президент России Владимир Путин ждал и наблюдал, надеясь на разрыв замечательного вашингтонского консенсуса, построенного президентом Джо Байденом о необходимости сделать все возможное для защиты демократии в Украине», — считает Коллинсон. Вместе с тем он напомнил заявления лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс США. «Теперь, наконец, могут появиться первые трещины», — заявил автор. Ранее сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии призвали главу страны пересмотреть свое отношение к ситуации на Украине, а также начать переговоры с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Президент России Владимир Путин дождался первых «трещин» в поддержке Украины со стороны США. Такое мнение высказал обозреватель CNN Стивен Коллинсон. «В течение нескольких месяцев президент России Владимир Путин ждал и наблюдал, надеясь на разрыв замечательного вашингтонского консенсуса, построенного президентом Джо Байденом о необходимости сделать все возможное для защиты демократии в Украине», — считает Коллинсон. Вместе с тем он напомнил заявления лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс США. «Теперь, наконец, могут появиться первые трещины», — заявил автор. Ранее сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии призвали главу страны пересмотреть свое отношение к ситуации на Украине, а также начать переговоры с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post.