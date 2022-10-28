28 октября 2022

CNN: Путин добился первых «трещин» США из-за Украины

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин добился своего от США в отношении Украины, пишет CNN Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин дождался первых «трещин» в поддержке Украины со стороны США. Такое мнение высказал обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

«В течение нескольких месяцев президент России Владимир Путин ждал и наблюдал, надеясь на разрыв замечательного вашингтонского консенсуса, построенного президентом Джо Байденом о необходимости сделать все возможное для защиты демократии в Украине», — считает Коллинсон.

Вместе с тем он напомнил заявления лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс США. «Теперь, наконец, могут появиться первые трещины», — заявил автор.

Ранее сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии призвали главу страны пересмотреть свое отношение к ситуации на Украине, а также начать переговоры с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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Президент России Владимир Путин дождался первых «трещин» в поддержке Украины со стороны США. Такое мнение высказал обозреватель CNN Стивен Коллинсон. «В течение нескольких месяцев президент России Владимир Путин ждал и наблюдал, надеясь на разрыв замечательного вашингтонского консенсуса, построенного президентом Джо Байденом о необходимости сделать все возможное для защиты демократии в Украине», — считает Коллинсон. Вместе с тем он напомнил заявления лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, который пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс США. «Теперь, наконец, могут появиться первые трещины», — заявил автор. Ранее сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии призвали главу страны пересмотреть свое отношение к ситуации на Украине, а также начать переговоры с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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