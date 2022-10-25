Сторонники Байдена попросили пересмотреть отношение к Украине и начать переговоры с РФ

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Окружение Джо Байдена отправило письмо в Белый дом с просьбой пересмотреть отношение к ситуации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии призвали главу страны пересмотреть свое отношение к ситуации на Украине, а также начать переговоры с РФ. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Мы не питаем иллюзий относительно трудностей, связанных с взаимодействием с Россией <…>. Если есть способ прекратить [конфликт] <…>, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины», — уточняет издание, ссылаясь на слова конгрессменов. Уточняется, что это первый раз за все время спецоперации, когда люди из окружения Байдена призывают изменить подход к конфликту на Украине. Свою позицию они оформили в виде письма в Белый дом.

Ранее в Белом доме уточняли, что президент США Джо Байден не собирается отправлять войска на Украину. Также там озвучили позицию президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с РФ. Он все еще не собирается начинать переговоры с Россией.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

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Сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии призвали главу страны пересмотреть свое отношение к ситуации на Украине, а также начать переговоры с РФ. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Мы не питаем иллюзий относительно трудностей, связанных с взаимодействием с Россией <…>. Если есть способ прекратить [конфликт] <…>, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины», — уточняет издание, ссылаясь на слова конгрессменов. Уточняется, что это первый раз за все время спецоперации, когда люди из окружения Байдена призывают изменить подход к конфликту на Украине. Свою позицию они оформили в виде письма в Белый дом. Ранее в Белом доме уточняли, что президент США Джо Байден не собирается отправлять войска на Украину. Также там озвучили позицию президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров с РФ. Он все еще не собирается начинать переговоры с Россией. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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