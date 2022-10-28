28 октября 2022
27 октября 2022

На пожаре в центре Перми пострадал человек. Фото

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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожаротушение, мчс россии, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Пожар в частном доме ликвидировали 30 человек Фото:

При пожаре в жилом доме в центре Перми по улице 1-я Разгуляйская пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«29 октября поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Разгуляйская. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 31 человека личного состава и 7 единиц техники. На пожаре имеется пострадавший», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Возгорание в частном жилом доме ликвидировали в течение получаса. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. На данный момент сотрудники краевого МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины пожара.

Возгорание произошло в субботу ночью
Жилой дом сгорел в частном секторе в центре Перми

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При пожаре в жилом доме в центре Перми по улице 1-я Разгуляйская пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «29 октября поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Разгуляйская. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 31 человека личного состава и 7 единиц техники. На пожаре имеется пострадавший», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возгорание в частном жилом доме ликвидировали в течение получаса. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. На данный момент сотрудники краевого МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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