При пожаре в жилом доме в центре Перми по улице 1-я Разгуляйская пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
«29 октября поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Разгуляйская. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 31 человека личного состава и 7 единиц техники. На пожаре имеется пострадавший», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Возгорание в частном жилом доме ликвидировали в течение получаса. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. На данный момент сотрудники краевого МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины пожара.
При пожаре в жилом доме в центре Перми по улице 1-я Разгуляйская пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «29 октября поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Разгуляйская. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 31 человека личного состава и 7 единиц техники. На пожаре имеется пострадавший», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возгорание в частном жилом доме ликвидировали в течение получаса. Площадь пожара составила 56 квадратных метров. На данный момент сотрудники краевого МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины пожара.