Задержанного за взятку зампрокурора в Екатеринбурге арестовали на два месяца

29 октября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Илья Загайнов пробудет в СИЗО два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Задержанного по подозрению в получении взятки более двух миллионов рублей заместителя прокурора Ленинского районного суда Екатеринбурга Илью Загайнова арестовали на два месяца. Об этом сообщил источник. «Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал зампрокурора этого же района Илью Загайнова Он помещен в СИЗО на два месяца», — пишет издание «Вечерние ведомости», ссылаясь на источник. Зампрокурор был задержан силовиками ФСБ днем 28 октября. Мужчину подозревают в получении взятки в размере более двух миллионов рублей. Позднее в пресс-службе регионального СУ СК URA.RU подтвердили информацию, добавив, что задержанному грозит до 15 лет колонии. Кроме этого, ему могут назначить штраф в виде 70-кратной суммы взятки. Следователи собирают доказательства его вины.

Задержанного по подозрению в получении взятки более двух миллионов рублей заместителя прокурора Ленинского районного суда Екатеринбурга Илью Загайнова арестовали на два месяца. Об этом сообщил источник. «Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал зампрокурора этого же района Илью Загайнова Он помещен в СИЗО на два месяца», — пишет издание «Вечерние ведомости», ссылаясь на источник. Зампрокурор был задержан силовиками ФСБ днем 28 октября. Мужчину подозревают в получении взятки в размере более двух миллионов рублей. Позднее в пресс-службе регионального СУ СК URA.RU подтвердили информацию, добавив, что задержанному грозит до 15 лет колонии. Кроме этого, ему могут назначить штраф в виде 70-кратной суммы взятки. Следователи собирают доказательства его вины.