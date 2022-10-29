29 октября 2022

В Совфеде раскрыли виновных в срыве зерновой сделки с РФ

Сенатор Башкин: Запад сорвал зерновую сделку из-за теракта, организованного на Черноморском флоте
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Запад сорвал зерновую сделку, заявил сенатор Башкин Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Запад сорвал зерновую сделку атакой на Севастополь. Об этом заявил сенатор Александр Башкин.

«„Зерновая сделка“ сорвана, ее не будет, но она сорвана исключительно по вине Запада», — сказал Башкин. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что до этого значительная часть продовольствия доставлялась не беднейшим странам, а в Европу.

Ранее сообщалось, что беспилотник атакует акваторию Севастопольской бухты. В Минобороны РФ признали это происшествие терактом со стороны ВСУ и заявили о приостановлении зерновой сделки. В ООН уже планируют собрать заседание Совета безопасности организации по зерновому вопросу. Президент Украины Владимир Зеленский уже попытался оправдаться за теракт, сорвавший сделку.

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Запад сорвал зерновую сделку атакой на Севастополь. Об этом заявил сенатор Александр Башкин. «„Зерновая сделка“ сорвана, ее не будет, но она сорвана исключительно по вине Запада», — сказал Башкин. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что до этого значительная часть продовольствия доставлялась не беднейшим странам, а в Европу. Ранее сообщалось, что беспилотник атакует акваторию Севастопольской бухты. В Минобороны РФ признали это происшествие терактом со стороны ВСУ и заявили о приостановлении зерновой сделки. В ООН уже планируют собрать заседание Совета безопасности организации по зерновому вопросу. Президент Украины Владимир Зеленский уже попытался оправдаться за теракт, сорвавший сделку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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