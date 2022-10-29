В Совфеде раскрыли виновных в срыве зерновой сделки с РФ

Сенатор Башкин: Запад сорвал зерновую сделку из-за теракта, организованного на Черноморском флоте

30 октября 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Запад сорвал зерновую сделку, заявил сенатор Башкин Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Запад сорвал зерновую сделку атакой на Севастополь. Об этом заявил сенатор Александр Башкин. «„Зерновая сделка“ сорвана, ее не будет, но она сорвана исключительно по вине Запада», — сказал Башкин. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что до этого значительная часть продовольствия доставлялась не беднейшим странам, а в Европу. Ранее сообщалось, что беспилотник атакует акваторию Севастопольской бухты. В Минобороны РФ признали это происшествие терактом со стороны ВСУ и заявили о приостановлении зерновой сделки. В ООН уже планируют собрать заседание Совета безопасности организации по зерновому вопросу. Президент Украины Владимир Зеленский уже попытался оправдаться за теракт, сорвавший сделку.

Запад сорвал зерновую сделку атакой на Севастополь. Об этом заявил сенатор Александр Башкин. «„Зерновая сделка“ сорвана, ее не будет, но она сорвана исключительно по вине Запада», — сказал Башкин. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что до этого значительная часть продовольствия доставлялась не беднейшим странам, а в Европу. Ранее сообщалось, что беспилотник атакует акваторию Севастопольской бухты. В Минобороны РФ признали это происшествие терактом со стороны ВСУ и заявили о приостановлении зерновой сделки. В ООН уже планируют собрать заседание Совета безопасности организации по зерновому вопросу. Президент Украины Владимир Зеленский уже попытался оправдаться за теракт, сорвавший сделку.