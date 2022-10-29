В Челябинской области в лагере для мобилизованных прошли учения МЧС. Фото

30 октября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

К месту учений выдвинулась пожарная часть и добровольные пожарные команды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в палаточном лагере для мобилизованных граждан в Чебаркуле прошли тренировочные пожарно-тактические учения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, по легенде загорелась одна из палаток из-за неосторожного обращения с огнем и пламя быстро распространилось внутри, угрожая соседним палаткам. «Мобилизованные эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, К месту условного происшествия выдвинулись собственные ресурсы лагеря, а также дополнительные силы, среди которых добровольные пожарные команды и 48-я пожарно-спасательная часть. Для обеспечения бесперебойной подачи воды организовали подвоз от приспособленной площадки», — сообщили в пресс-службе МЧС. Пожарные учения в военно-полевом лагере в Чебаркуле Фото: ГУ МЧС по Челябинской области По информации ведомства, локализация и ликвидация условного пожара произведены в кратчайшие сроки. В региональном МЧС особо отметили, что во время ЧП на таких объектах нужна скоординированная работа оперативных служб, а также соблюдение правильного порядка действий по тушению пожара. Всероссийский военно-полевой лагерь на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле построили за 12 дней. 90% мобилизованных жителей Челябинской области проходят боевое слаживание перед операцией именно здесь.

В Челябинской области в палаточном лагере для мобилизованных граждан в Чебаркуле прошли тренировочные пожарно-тактические учения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, по легенде загорелась одна из палаток из-за неосторожного обращения с огнем и пламя быстро распространилось внутри, угрожая соседним палаткам. «Мобилизованные эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, К месту условного происшествия выдвинулись собственные ресурсы лагеря, а также дополнительные силы, среди которых добровольные пожарные команды и 48-я пожарно-спасательная часть. Для обеспечения бесперебойной подачи воды организовали подвоз от приспособленной площадки», — сообщили в пресс-службе МЧС. По информации ведомства, локализация и ликвидация условного пожара произведены в кратчайшие сроки. В региональном МЧС особо отметили, что во время ЧП на таких объектах нужна скоординированная работа оперативных служб, а также соблюдение правильного порядка действий по тушению пожара. Всероссийский военно-полевой лагерь на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле построили за 12 дней. 90% мобилизованных жителей Челябинской области проходят боевое слаживание перед операцией именно здесь.