В Челябинской области в палаточном лагере для мобилизованных граждан в Чебаркуле прошли тренировочные пожарно-тактические учения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, по легенде загорелась одна из палаток из-за неосторожного обращения с огнем и пламя быстро распространилось внутри, угрожая соседним палаткам.
«Мобилизованные эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, К месту условного происшествия выдвинулись собственные ресурсы лагеря, а также дополнительные силы, среди которых добровольные пожарные команды и 48-я пожарно-спасательная часть. Для обеспечения бесперебойной подачи воды организовали подвоз от приспособленной площадки», — сообщили в пресс-службе МЧС.
По информации ведомства, локализация и ликвидация условного пожара произведены в кратчайшие сроки. В региональном МЧС особо отметили, что во время ЧП на таких объектах нужна скоординированная работа оперативных служб, а также соблюдение правильного порядка действий по тушению пожара.
Всероссийский военно-полевой лагерь на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле построили за 12 дней. 90% мобилизованных жителей Челябинской области проходят боевое слаживание перед операцией именно здесь.
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