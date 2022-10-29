29 октября 2022
28 октября 2022

Следователи в ХМАО предупредили об опасности подростковых конфликтов

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, школа 92
Следователи проводят лекции с родителями подростков Фото:

Замруководителя Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела Александр Домогалов провел лекцию для родителей в гимназии №1 в Ханты-Мансийске. Он рассказал об опасности травли и конфликтов среди подростков, сообщается на сайте СУ СК России по ХМАО.

«На примере из практики родители получили информацию о способах выявления отклонений поведения подростков от общепризнанных норм, возможных последствиях для жизни и здоровья потерпевших, а также рекомендации, как избежать трагедии. Также родители узнали, какую ответственность могут понести они и их дети за противоправное поведение, причинение материального ущерба и морального вреда сверстникам», — уточнили в ведомстве. Аналогичные лекции проводятся и в других учебных заведениях округа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. В следственном комитете и прокуратуре ХМАО, а также в департаменте образования городской администрации организованы проверки после появления информации об этом в соцсетях.

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Замруководителя Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела Александр Домогалов провел лекцию для родителей в гимназии №1 в Ханты-Мансийске. Он рассказал об опасности травли и конфликтов среди подростков, сообщается на сайте СУ СК России по ХМАО. «На примере из практики родители получили информацию о способах выявления отклонений поведения подростков от общепризнанных норм, возможных последствиях для жизни и здоровья потерпевших, а также рекомендации, как избежать трагедии. Также родители узнали, какую ответственность могут понести они и их дети за противоправное поведение, причинение материального ущерба и морального вреда сверстникам», — уточнили в ведомстве. Аналогичные лекции проводятся и в других учебных заведениях округа. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. В следственном комитете и прокуратуре ХМАО, а также в департаменте образования городской администрации организованы проверки после появления информации об этом в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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