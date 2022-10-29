Следователи в ХМАО предупредили об опасности подростковых конфликтов

30 октября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Следователи проводят лекции с родителями подростков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Замруководителя Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела Александр Домогалов провел лекцию для родителей в гимназии №1 в Ханты-Мансийске. Он рассказал об опасности травли и конфликтов среди подростков, сообщается на сайте СУ СК России по ХМАО. «На примере из практики родители получили информацию о способах выявления отклонений поведения подростков от общепризнанных норм, возможных последствиях для жизни и здоровья потерпевших, а также рекомендации, как избежать трагедии. Также родители узнали, какую ответственность могут понести они и их дети за противоправное поведение, причинение материального ущерба и морального вреда сверстникам», — уточнили в ведомстве. Аналогичные лекции проводятся и в других учебных заведениях округа. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. В следственном комитете и прокуратуре ХМАО, а также в департаменте образования городской администрации организованы проверки после появления информации об этом в соцсетях.

Замруководителя Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела Александр Домогалов провел лекцию для родителей в гимназии №1 в Ханты-Мансийске. Он рассказал об опасности травли и конфликтов среди подростков, сообщается на сайте СУ СК России по ХМАО. «На примере из практики родители получили информацию о способах выявления отклонений поведения подростков от общепризнанных норм, возможных последствиях для жизни и здоровья потерпевших, а также рекомендации, как избежать трагедии. Также родители узнали, какую ответственность могут понести они и их дети за противоправное поведение, причинение материального ущерба и морального вреда сверстникам», — уточнили в ведомстве. Аналогичные лекции проводятся и в других учебных заведениях округа. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. В следственном комитете и прокуратуре ХМАО, а также в департаменте образования городской администрации организованы проверки после появления информации об этом в соцсетях.