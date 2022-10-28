Мэрия Сургута разбирается в конфликте школьников

Администрация школы организовала встречу с родителями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент образования администрации Сургута (ХМАО) проводит проверку из-за конфликта в одной из городских школ. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Более подробная информация будет предоставлена по результатам проверки. Для урегулирования ситуации администрацией школы организована встреча с родителями детей. На данный момент с учениками работают специалисты», — уточнили в городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. В следственном комитете и прокуратуре ХМАО организованы проверки после появления информации об этом в соцсетях.