28 октября 2022

Мэрия Сургута разбирается в конфликте школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация школы организовала встречу с родителями Фото:

Департамент образования администрации Сургута (ХМАО) проводит проверку из-за конфликта в одной из городских школ. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«Более подробная информация будет предоставлена по результатам проверки. Для урегулирования ситуации администрацией школы организована встреча с родителями детей. На данный момент с учениками работают специалисты», — уточнили в городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. В следственном комитете и прокуратуре ХМАО организованы проверки после появления информации об этом в соцсетях.

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Департамент образования администрации Сургута (ХМАО) проводит проверку из-за конфликта в одной из городских школ. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Более подробная информация будет предоставлена по результатам проверки. Для урегулирования ситуации администрацией школы организована встреча с родителями детей. На данный момент с учениками работают специалисты», — уточнили в городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) школьники нападали на одноклассников, оскорбляли и избивали их. В следственном комитете и прокуратуре ХМАО организованы проверки после появления информации об этом в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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