30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Дети смогут кататься по пермскому ТРЦ на велосипеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Июнь в Екатеринбурге, велосипед, руль, активный отдых
Велосипеды предназначены для детей от трех до шести лет Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» маленькие дети смогут передвигаться по площадям на велосипедах, которые можно взять напрокат бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

«У нас обновление для родителей с детьми! Теперь юные гости могут путешествовать по „Планете“ на велосипеде. Это очень удобно и абсолютно бесплатно», — указано в telegram-канале ТРЦ «Планета».

Велосипеды предназначены для детей от трех до шести лет. Чтобы взять напрокат велосипед, нужно обратиться на стойку информации. Кроме детских велосипедов в ТРЦ выдают специальные коляски, на которых можно возить на шопинг своих домашних животных.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылось новое кафе «Фан-Фан Картофан». Оно расположено на втором этаже.

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В пермском ТРЦ «Планета» маленькие дети смогут передвигаться по площадям на велосипедах, которые можно взять напрокат бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра. «У нас обновление для родителей с детьми! Теперь юные гости могут путешествовать по „Планете“ на велосипеде. Это очень удобно и абсолютно бесплатно», — указано в telegram-канале ТРЦ «Планета». Велосипеды предназначены для детей от трех до шести лет. Чтобы взять напрокат велосипед, нужно обратиться на стойку информации. Кроме детских велосипедов в ТРЦ выдают специальные коляски, на которых можно возить на шопинг своих домашних животных. Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылось новое кафе «Фан-Фан Картофан». Оно расположено на втором этаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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