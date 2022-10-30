Дети смогут кататься по пермскому ТРЦ на велосипеде

31 октября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Велосипеды предназначены для детей от трех до шести лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском ТРЦ «Планета» маленькие дети смогут передвигаться по площадям на велосипедах, которые можно взять напрокат бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра. «У нас обновление для родителей с детьми! Теперь юные гости могут путешествовать по „Планете“ на велосипеде. Это очень удобно и абсолютно бесплатно», — указано в telegram-канале ТРЦ «Планета». Велосипеды предназначены для детей от трех до шести лет. Чтобы взять напрокат велосипед, нужно обратиться на стойку информации. Кроме детских велосипедов в ТРЦ выдают специальные коляски, на которых можно возить на шопинг своих домашних животных. Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылось новое кафе «Фан-Фан Картофан». Оно расположено на втором этаже.

В пермском ТРЦ «Планета» маленькие дети смогут передвигаться по площадям на велосипедах, которые можно взять напрокат бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра. «У нас обновление для родителей с детьми! Теперь юные гости могут путешествовать по „Планете“ на велосипеде. Это очень удобно и абсолютно бесплатно», — указано в telegram-канале ТРЦ «Планета». Велосипеды предназначены для детей от трех до шести лет. Чтобы взять напрокат велосипед, нужно обратиться на стойку информации. Кроме детских велосипедов в ТРЦ выдают специальные коляски, на которых можно возить на шопинг своих домашних животных. Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылось новое кафе «Фан-Фан Картофан». Оно расположено на втором этаже.