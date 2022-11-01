В Перми семья попалась с крупной партией мефедрона

В Перми муж с женой торговали мефедроном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики поймали семейную пару, которая распространяла в Перми мефедрон. У супругов изъяли порядка 600 граммов наркотика. Подробности о преступной деятельности пермяков URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«Сотрудники полиции задержали семейную пару, которая купила наркотики в интернете, а впоследствии распространяла их через „тайники-закладки“. Во время обыска в доме задержанных было обнаружено около 588 граммов мефедрона, что является особо крупным размером», — сообщили в ведомстве.

В отношении пермяков было возбуждено уголовное дело. На время следствия муж находится в ИВС, а жена под домашним арестом. Обоим задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее URA.RU писало об иностранце, который привез в Пермь крупную партию героина. Молодой человек передвигался на автобусах.