01 ноября 2022

В Перми семья попалась с крупной партией мефедрона

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
В Перми муж с женой торговали мефедроном Фото:

Силовики поймали семейную пару, которая распространяла в Перми мефедрон. У супругов изъяли порядка 600 граммов наркотика. Подробности о преступной деятельности пермяков URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«Сотрудники полиции задержали семейную пару, которая купила наркотики в интернете, а впоследствии распространяла их через „тайники-закладки“. Во время обыска в доме задержанных было обнаружено около 588 граммов мефедрона, что является особо крупным размером», — сообщили в ведомстве.

В отношении пермяков было возбуждено уголовное дело. На время следствия муж находится в ИВС, а жена под домашним арестом. Обоим задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее URA.RU писало об иностранце, который привез в Пермь крупную партию героина. Молодой человек передвигался на автобусах.

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Силовики поймали семейную пару, которая распространяла в Перми мефедрон. У супругов изъяли порядка 600 граммов наркотика. Подробности о преступной деятельности пермяков URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «Сотрудники полиции задержали семейную пару, которая купила наркотики в интернете, а впоследствии распространяла их через „тайники-закладки“. Во время обыска в доме задержанных было обнаружено около 588 граммов мефедрона, что является особо крупным размером», — сообщили в ведомстве. В отношении пермяков было возбуждено уголовное дело. На время следствия муж находится в ИВС, а жена под домашним арестом. Обоим задержанным грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее URA.RU писало об иностранце, который привез в Пермь крупную партию героина. Молодой человек передвигался на автобусах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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