В Перми поймали иностранца с крупной партией героина

Наркокурьер раскладывал героин в тайниках Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми осудят наркокурьера, который привез в Пермь крупную партию героина и раскладывал его в тайниках. Подробности о преступной деятельности иностранца рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«Установлено, что 25-летний наркокурьер получил героин в Калуге, откуда отправился в Пермь на автобусах. Прибыв в город 3 января, он поселился в арендованной квартире, где фасовал наркотики, а после раскладывал по тайникам. Сотрудники полиции задержали молодого человека в Мотовилихинском районе, в тот самый момент курьер прятал закладки. При себе у него было более 16 гр. наркотиков, более крупная партия хранилась в квартире. Всего правоохранители изъяли у парня более 63 граммов героина», — рассказали агентству в полиции.

На первых допросах иностранец отнекивался и говорил, что не знает о наркотиках. Он думал, что это таблетки, утверждал, что именно так ему рассказали перед получением партии. Позже обвиняемый раскаялся и полностью признал свою вину. Расследование уголовного дело завершено и передано в суд, курьеру грозит до 20 лет тюрьмы.