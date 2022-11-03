Пользователи Twitter набросились на Зеленского после его слов о ядерной войне

Владимира Зеленского раскритиковали в Twittere за его высказывания Фото: Официальный сайт президента Украины

Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ядерной войны «страшиться не стоит». Об этом украинский глава заявлял в эфире чешского телевидения.

«Можем ли мы перестать поддерживать этого человека? Вероятно, его ждет золотой парашют от США», — задается вопросом один из пользователей. Другой пользователь уточняет, что Зеленского нужно отстранить от власти. «Этот парень чертовски опасен и его нужно отстранить от власти», — уточнил он.

Другой читатель указывает на тот факт, что Зеленский — болен. Еще один комментатор намекает на прошлое президента. «Самый высокооплачиваемый клоун на планете», — уточнил он.

Ранее Владимир Зеенский в интервью чешскому телеканалу призывал людей не страшиться ядерной войны. В МИД РФ поставили ультиматум Украине из-за шагов, ведущих к ядерной катастрофе. Также в министерстве уточняли, что Зеленский стремится к ядерному противостоянию.