03 ноября 2022

Мобилизованным в Чебаркуле в День народного единства раздали 7 тысяч пирожных. Фото

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Бойцы говорили, что им не хватает сладостей Фото:

Мобилизованные, находящиеся в военном городке Чебаркуля (Челябинская область) получили 7 тысяч пирожных от регионального отделения «Справедливой России». Акция приурочена к празднованию Дня народного единства.

«Один из главврачей поблагодарил за акцию „Аптечка солдату“ и поделился желанием солдат, которые очень хотят сладкого. Обратился в кулинарию „Мечта“ за песочным пирожным с вареньем. Сегодня 7 тысяч пирожных с вареньем получили мобилизованные в военном городке», — сообщил в своем telegram-канале депута заксобрания региона Дмитрий Ларин.

Ранее депутат заксобрания от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова передала сладости в госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации. По ее словам, это был «маленький подарок мужчинам» на День народного единства.

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Мобилизованные, находящиеся в военном городке Чебаркуля (Челябинская область) получили 7 тысяч пирожных от регионального отделения «Справедливой России». Акция приурочена к празднованию Дня народного единства. «Один из главврачей поблагодарил за акцию „Аптечка солдату“ и поделился желанием солдат, которые очень хотят сладкого. Обратился в кулинарию „Мечта“ за песочным пирожным с вареньем. Сегодня 7 тысяч пирожных с вареньем получили мобилизованные в военном городке», — сообщил в своем telegram-канале депута заксобрания региона Дмитрий Ларин. Ранее депутат заксобрания от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова передала сладости в госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации. По ее словам, это был «маленький подарок мужчинам» на День народного единства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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