Мобилизованным в Чебаркуле в День народного единства раздали 7 тысяч пирожных. Фото

04 ноября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Бойцы говорили, что им не хватает сладостей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мобилизованные, находящиеся в военном городке Чебаркуля (Челябинская область) получили 7 тысяч пирожных от регионального отделения «Справедливой России». Акция приурочена к празднованию Дня народного единства. «Один из главврачей поблагодарил за акцию „Аптечка солдату“ и поделился желанием солдат, которые очень хотят сладкого. Обратился в кулинарию „Мечта“ за песочным пирожным с вареньем. Сегодня 7 тысяч пирожных с вареньем получили мобилизованные в военном городке», — сообщил в своем telegram-канале депута заксобрания региона Дмитрий Ларин. Ранее депутат заксобрания от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова передала сладости в госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации. По ее словам, это был «маленький подарок мужчинам» на День народного единства. Telegram-канал Дмитрия Ларина Telegram-канал Дмитрия Ларина

Мобилизованные, находящиеся в военном городке Чебаркуля (Челябинская область) получили 7 тысяч пирожных от регионального отделения «Справедливой России». Акция приурочена к празднованию Дня народного единства. «Один из главврачей поблагодарил за акцию „Аптечка солдату“ и поделился желанием солдат, которые очень хотят сладкого. Обратился в кулинарию „Мечта“ за песочным пирожным с вареньем. Сегодня 7 тысяч пирожных с вареньем получили мобилизованные в военном городке», — сообщил в своем telegram-канале депута заксобрания региона Дмитрий Ларин. Ранее депутат заксобрания от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова передала сладости в госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации. По ее словам, это был «маленький подарок мужчинам» на День народного единства.