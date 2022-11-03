Мобилизованные, находящиеся в военном городке Чебаркуля (Челябинская область) получили 7 тысяч пирожных от регионального отделения «Справедливой России». Акция приурочена к празднованию Дня народного единства.
«Один из главврачей поблагодарил за акцию „Аптечка солдату“ и поделился желанием солдат, которые очень хотят сладкого. Обратился в кулинарию „Мечта“ за песочным пирожным с вареньем. Сегодня 7 тысяч пирожных с вареньем получили мобилизованные в военном городке», — сообщил в своем telegram-канале депута заксобрания региона Дмитрий Ларин.
Ранее депутат заксобрания от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова передала сладости в госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации. По ее словам, это был «маленький подарок мужчинам» на День народного единства.
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