05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Трое челябинцев погибли при пожаре в частном доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь
Трагедия произошла в поселке Бородиновка Варненского района Фото:

В поселке Бородиновка Варненского района Челябинской области 5 ноября при пожаре в частном доме погибли люди. Об этом URA.RU сообщили в региональном МСЧ.

«Вечером 5 ноября поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Бородиновка Варненского муниципального района. В кратчайший срок пожар был локализован. При разборе конструкций на месте обнаружены двое мужчин и женщина без признаков жизни, один человек госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения, его состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На тушении пожара работало три единицы техники, одиннадцать человек личного состава. Для выяснения причин возгорания к месту происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория.

В сгоревшем доме обнаружили без признаков жизни двух мужчин и женщину
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В поселке Бородиновка Варненского района Челябинской области 5 ноября при пожаре в частном доме погибли люди. Об этом URA.RU сообщили в региональном МСЧ. «Вечером 5 ноября поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Бородиновка Варненского муниципального района. В кратчайший срок пожар был локализован. При разборе конструкций на месте обнаружены двое мужчин и женщина без признаков жизни, один человек госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения, его состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. На тушении пожара работало три единицы техники, одиннадцать человек личного состава. Для выяснения причин возгорания к месту происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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