Трое челябинцев погибли при пожаре в частном доме. Фото

06 ноября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в поселке Бородиновка Варненского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Бородиновка Варненского района Челябинской области 5 ноября при пожаре в частном доме погибли люди. Об этом URA.RU сообщили в региональном МСЧ. «Вечером 5 ноября поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Бородиновка Варненского муниципального района. В кратчайший срок пожар был локализован. При разборе конструкций на месте обнаружены двое мужчин и женщина без признаков жизни, один человек госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения, его состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. На тушении пожара работало три единицы техники, одиннадцать человек личного состава. Для выяснения причин возгорания к месту происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория. В сгоревшем доме обнаружили без признаков жизни двух мужчин и женщину Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В поселке Бородиновка Варненского района Челябинской области 5 ноября при пожаре в частном доме погибли люди. Об этом URA.RU сообщили в региональном МСЧ. «Вечером 5 ноября поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Бородиновка Варненского муниципального района. В кратчайший срок пожар был локализован. При разборе конструкций на месте обнаружены двое мужчин и женщина без признаков жизни, один человек госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения, его состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. На тушении пожара работало три единицы техники, одиннадцать человек личного состава. Для выяснения причин возгорания к месту происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория.