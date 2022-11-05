В поселке Бородиновка Варненского района Челябинской области 5 ноября при пожаре в частном доме погибли люди. Об этом URA.RU сообщили в региональном МСЧ.
«Вечером 5 ноября поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Бородиновка Варненского муниципального района. В кратчайший срок пожар был локализован. При разборе конструкций на месте обнаружены двое мужчин и женщина без признаков жизни, один человек госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения, его состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
На тушении пожара работало три единицы техники, одиннадцать человек личного состава. Для выяснения причин возгорания к месту происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория.
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