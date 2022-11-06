В пермском городе умер известный врач-травматолог

В пермском городе умер заведующий травматологии Игорь Абрамов

Прощание с Игорем Абрамовым состоится 9 ноября в Чусовом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) в возрасте 85 лет скончался бывший заведующий травматологического отделения местной городской больницы Игорь Абрамов. Об этом сообщается в группе Чусовской больницы имени Любимова в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что на 85 году жизни 05.11.2022 года скончался Абрамов Игорь Михайлович — бывший заведующий травматологического отделения Чусовской городской больницы, спасший и поставивший на ноги сотни, а может быть и тысячи пациентов», — говорится в группе. Абрамов также является почетным гражданином родного города и кавалером ордена «Знак Почета».

Прощание с Игорем Абрамовым пройдет 9 ноября в Чусовом. Также ранее стало известно о смерти бывшего замглавврача Пермской краевой больницы Татьяне Шаговой. Она скончалась на 73 году жизни.