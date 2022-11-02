02 ноября 2022

В Перми умерла экс-замглавврача Пермской краевой клинической больницы

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, пасха, прихожане, служба, религия, православие
Прощание с Татьяной Шаговой состоится 6 ноября Фото:

В Перми на 73 году жизни скончалась бывший заместитель главного врача по поликлинической работе Пермской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Татьяна Шагова. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале минздрава края.

«Коллеги вспоминают Татьяну Васильевну как хорошего наставника и авторитетного руководителя. К ней всегда можно было обратиться за советом или помощью, зная, что она точно не откажет. Светлая память навсегда останется в сердцах всех, кому повезло работать с ней», — говорится в некрологе.

Татьяна Шагова начала свою карьеру участковым врачом-терапевтом Кизеловской городской больницы, спустя несколько лет она возглавила это медучреждение. После переезда в Пермь Шагова заняла должность первого заместителя начальника управления здравоохранения администрации Пермской области. В 2001 году она была назначена заместителем главного врача по поликлинической работе Пермской краевой клинической больницы. На этой должности медик проработала 19 лет. Прощание с Татьяной Васильевной состоится 6 ноября в 11:00 в аудитории главного корпуса Пермской краевой клинической больницы.

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В Перми на 73 году жизни скончалась бывший заместитель главного врача по поликлинической работе Пермской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Татьяна Шагова. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале минздрава края. «Коллеги вспоминают Татьяну Васильевну как хорошего наставника и авторитетного руководителя. К ней всегда можно было обратиться за советом или помощью, зная, что она точно не откажет. Светлая память навсегда останется в сердцах всех, кому повезло работать с ней», — говорится в некрологе. Татьяна Шагова начала свою карьеру участковым врачом-терапевтом Кизеловской городской больницы, спустя несколько лет она возглавила это медучреждение. После переезда в Пермь Шагова заняла должность первого заместителя начальника управления здравоохранения администрации Пермской области. В 2001 году она была назначена заместителем главного врача по поликлинической работе Пермской краевой клинической больницы. На этой должности медик проработала 19 лет. Прощание с Татьяной Васильевной состоится 6 ноября в 11:00 в аудитории главного корпуса Пермской краевой клинической больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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