В Перми умерла экс-замглавврача Пермской краевой клинической больницы

Прощание с Татьяной Шаговой состоится 6 ноября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Перми на 73 году жизни скончалась бывший заместитель главного врача по поликлинической работе Пермской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Татьяна Шагова. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале минздрава края.

«Коллеги вспоминают Татьяну Васильевну как хорошего наставника и авторитетного руководителя. К ней всегда можно было обратиться за советом или помощью, зная, что она точно не откажет. Светлая память навсегда останется в сердцах всех, кому повезло работать с ней», — говорится в некрологе.

Татьяна Шагова начала свою карьеру участковым врачом-терапевтом Кизеловской городской больницы, спустя несколько лет она возглавила это медучреждение. После переезда в Пермь Шагова заняла должность первого заместителя начальника управления здравоохранения администрации Пермской области. В 2001 году она была назначена заместителем главного врача по поликлинической работе Пермской краевой клинической больницы. На этой должности медик проработала 19 лет. Прощание с Татьяной Васильевной состоится 6 ноября в 11:00 в аудитории главного корпуса Пермской краевой клинической больницы.