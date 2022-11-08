В Перми завод расширяет штат и предлагает зарплаты в 200 тысяч

Новым сотрудникам предлагают работу на производстве современных станков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский завод металлообрабатывающих центров срочно ищет десятки сотрудников на производство станков. На заводе соискателям обещают достойный уровень оплаты труда и все социальные гарантии, сообщается в объявлениях с описанием вакансий, размещенных на сайте Headhunter.

«В планах завода расширение производства, строительство отдельного механообрабатывающего предприятия, а также строительство новых площадок для сборки станков. Расширение предприятия продиктовано большим спросом на продукцию завода. АО «СТП «ПЗМЦ» включено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса», — сообщается в объявлениях.

Предприятию требуются слесари, инженеры-механики, технологи по сборке, менеджеры по продажам и другие специалисты. По данным Headhunter, средний уровень предлагаемых зарплат — около 90 тысяч рублей. Больше всего готовы платить руководителю механообрабатывающего участка. Его труд на заводе оценивают в 200 тысяч рублей.

По информации на сайте предприятия, «Пермский завод металлообрабатывающих центров» производит токарные станки с числовым программным обеспечением серии «Протон», а также вертикально-фрезерные станки линейки «Фотон». На заводе также действует собственное конструкторское бюро, проектирующее оборудование по спецзаказам клиентов. По данным сервиса СБИС, в 2021 году предприятие получило чистую прибыль в 7,4 миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в краевой столице расширяет штат предприятие «Пермские насосы». Завод привлекает на производство сотрудников, обещая заработные платы выше средних по рынку труда.