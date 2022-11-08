Замгенпрокурора РФ провел совещание с пермским губернатором

Дмитрий Махонин принял у себя замгенпрокурора РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми заместитель Генерального прокурора Николай Шишкин провел межведомственное совещание с участием губернатора Дмитрия Махонина. Об этом сообщили в региональной госинспекции труда, чей руководитель также присутствовал на мероприятии.

«9 ноября состоялось межведомственное совещание при заместителе Генерального прокуратура Российской Федерации Шишкине Н.А. по вопросу „О дополнительных мерах, направленных на укрепление законности, правопорядка и защиту прав граждан в Пермском крае“», — говорится в сообщении инспекции в Telegram. В обсуждении приняли участие также главный федеральный инспектор Сергей Половников и прокурор Пермского края Павел Бухтояров.

Ранее о визите Шишкина в Перми говорили источники URA.RU. Замгенпрокурора должен провести личный прием граждан и предпринимателей, однако официально это не анонсировалось.