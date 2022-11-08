Пермский командир парашютно-десантного взвода погиб в ходе СВО

09 ноября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Погиб Михаил Владимирович Кутявин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе специальной военной операции погиб житель Лысьвы (Пермский край) Михаил Владимирович Кутявин. Об этом сообщили в официальном паблике администрации города Лысьвы в соцсети «ВКонтакте». «Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! Занимал должность командира парашютно-десантного взвода», — указано в посте администрации. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, мужчину представили к награде — Ордену Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что основной целью спецоперации является защита населения Донбасса от многолетней агрессии киевского режима.

В ходе специальной военной операции погиб житель Лысьвы (Пермский край) Михаил Владимирович Кутявин. Об этом сообщили в официальном паблике администрации города Лысьвы в соцсети «ВКонтакте». «Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! Занимал должность командира парашютно-десантного взвода», — указано в посте администрации. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, мужчину представили к награде — Ордену Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что основной целью спецоперации является защита населения Донбасса от многолетней агрессии киевского режима.