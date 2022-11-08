08 ноября 2022

Пермский командир парашютно-десантного взвода погиб в ходе СВО

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Погиб Михаил Владимирович Кутявин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции погиб житель Лысьвы (Пермский край) Михаил Владимирович Кутявин. Об этом сообщили в официальном паблике администрации города Лысьвы в соцсети «ВКонтакте».

«Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! Занимал должность командира парашютно-десантного взвода», — указано в посте администрации.

За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, мужчину представили к награде — Ордену Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что основной целью спецоперации является защита населения Донбасса от многолетней агрессии киевского режима.

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В ходе специальной военной операции погиб житель Лысьвы (Пермский край) Михаил Владимирович Кутявин. Об этом сообщили в официальном паблике администрации города Лысьвы в соцсети «ВКонтакте». «Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! Занимал должность командира парашютно-десантного взвода», — указано в посте администрации. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, мужчину представили к награде — Ордену Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что основной целью спецоперации является защита населения Донбасса от многолетней агрессии киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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