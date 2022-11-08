Пермский командир парашютно-десантного взвода погиб в ходе СВО

В ходе специальной военной операции погиб житель Лысьвы (Пермский край) Михаил Владимирович Кутявин. Об этом сообщили в официальном паблике администрации города Лысьвы в соцсети «ВКонтакте».
«Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! Занимал должность командира парашютно-десантного взвода», — указано в посте администрации.
За мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, мужчину представили к награде — Ордену Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что основной целью спецоперации является защита населения Донбасса от многолетней агрессии киевского режима.
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