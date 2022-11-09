В Перми убирают вывески с магазинов бывшего губернатора

Вывески «Семьи» будут заменены на вывески магазинов «Лента» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермской сети магазинов «Семья», которая ранее принадлежала экс-главе региона Олегу Чиркунову, начали убирать вывески. Названия торговых точек окончательно поменяют на название «Лента».

«До конца ноября будут заменены вывески трех гипермаркетов Перми, расположенных по адресам: ул. Революции, 13, ул. Борчанинова, 13 и ул. Мира, 41/1», — сообщили в пресс-службе компании телеканалу «Ветта». Также заменена будет вывеска и в магазине в Березниках по адресу ул. Мира, 82.

О выкупе группы компаний «Семья» розничной сетью «Лента» стало известно летом 2021 года. Сумма сделки составила более 2,45 млрд рублей. Новые владельцы сети магазинов заявили, что полностью интегрируют магазины, инфраструктуру и сотрудник «Семьи» в свою систему.