09 ноября 2022

В Перми убирают вывески с магазинов бывшего губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены продуктов первой необходимости в магазинах торговой сетей: Петерочка, Семья, Магнит, Перекресток в городе Пермь, продукты, скидки, витрина магазина, магазин продукты, продуктовый магазин, магазин семья, вывеска семья, логотип семья
Вывески «Семьи» будут заменены на вывески магазинов «Лента» Фото:

В пермской сети магазинов «Семья», которая ранее принадлежала экс-главе региона Олегу Чиркунову, начали убирать вывески. Названия торговых точек окончательно поменяют на название «Лента».

«До конца ноября будут заменены вывески трех гипермаркетов Перми, расположенных по адресам: ул. Революции, 13, ул. Борчанинова, 13 и ул. Мира, 41/1», — сообщили в пресс-службе компании телеканалу «Ветта». Также заменена будет вывеска и в магазине в Березниках по адресу ул. Мира, 82.

О выкупе группы компаний «Семья» розничной сетью «Лента» стало известно летом 2021 года. Сумма сделки составила более 2,45 млрд рублей. Новые владельцы сети магазинов заявили, что полностью интегрируют магазины, инфраструктуру и сотрудник «Семьи» в свою систему.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В пермской сети магазинов «Семья», которая ранее принадлежала экс-главе региона Олегу Чиркунову, начали убирать вывески. Названия торговых точек окончательно поменяют на название «Лента». «До конца ноября будут заменены вывески трех гипермаркетов Перми, расположенных по адресам: ул. Революции, 13, ул. Борчанинова, 13 и ул. Мира, 41/1», — сообщили в пресс-службе компании телеканалу «Ветта». Также заменена будет вывеска и в магазине в Березниках по адресу ул. Мира, 82. О выкупе группы компаний «Семья» розничной сетью «Лента» стало известно летом 2021 года. Сумма сделки составила более 2,45 млрд рублей. Новые владельцы сети магазинов заявили, что полностью интегрируют магазины, инфраструктуру и сотрудник «Семьи» в свою систему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...