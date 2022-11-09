09 ноября 2022

Челябинский губернатор и спикер парламента пришли на торжество к генералу МВД. Фото

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Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
По словам Алексея Текслера, служба в правоохранительных органах — гораздо больше, чем просто профессия Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и спикер заксобрания региона Александр Лазарев 10 ноября приняли участие в торжественном праздновании Дня сотрудника органов внутренних дел России. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Также почетными гостями мероприятия стали главный федеральный инспектор Денис Чернятьев, действующие и бывшие руководители правоохранительных структур: Павел Григорьев, Владимир Майоров, Анатолий Киселев. Со словами поздравления к сотрудникам и ветеранам МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, возглавляющий полицейский главк. Он назвал 10 ноября днем чествования тех, ежедневно выступает надежным заслоном преступности, охраняя покой и безопасность граждан.

«Изменение подходов к мерам реагирования на все заявления и обращения граждан способствовало повышению уровня доверия граждан на 7%. А это главный критерий оценки нашей деятельности. Благодаря поддержке губернатора области осуществляется дополнительное стимулирование дружинников, с участием которых задержано свыше 70 преступников и пресекли более семи тысяч административных правонарушений», — добавил Скоков.

«Служба в правоохранительных органах — гораздо больше, чем просто профессия. Это служение людям, служение обществу. Эта работа требует мужества, твердости характера и предельной самоотдачи. Мы чтим память о всех героях, которые спасали людей от беды, пожертвовав собой», — сказал Текслер.

К награждению грамотами министра внутренних дел Владимира Колокольцева были представлены 110 полицейских Южного Урала. Еще более тысячи сотрудников получили благодарности и грамоты начальника ГУ МВД по Челябинской области.

Михаил Скоков поздравил сотрудников и ветеранов МВД с праздником
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и спикер заксобрания региона Александр Лазарев 10 ноября приняли участие в торжественном праздновании Дня сотрудника органов внутренних дел России. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Также почетными гостями мероприятия стали главный федеральный инспектор Денис Чернятьев, действующие и бывшие руководители правоохранительных структур: Павел Григорьев, Владимир Майоров, Анатолий Киселев. Со словами поздравления к сотрудникам и ветеранам МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, возглавляющий полицейский главк. Он назвал 10 ноября днем чествования тех, ежедневно выступает надежным заслоном преступности, охраняя покой и безопасность граждан. «Изменение подходов к мерам реагирования на все заявления и обращения граждан способствовало повышению уровня доверия граждан на 7%. А это главный критерий оценки нашей деятельности. Благодаря поддержке губернатора области осуществляется дополнительное стимулирование дружинников, с участием которых задержано свыше 70 преступников и пресекли более семи тысяч административных правонарушений», — добавил Скоков. «Служба в правоохранительных органах — гораздо больше, чем просто профессия. Это служение людям, служение обществу. Эта работа требует мужества, твердости характера и предельной самоотдачи. Мы чтим память о всех героях, которые спасали людей от беды, пожертвовав собой», — сказал Текслер. К награждению грамотами министра внутренних дел Владимира Колокольцева были представлены 110 полицейских Южного Урала. Еще более тысячи сотрудников получили благодарности и грамоты начальника ГУ МВД по Челябинской области.
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