Челябинский губернатор и спикер парламента пришли на торжество к генералу МВД. Фото

10 ноября 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Текслера, служба в правоохранительных органах — гораздо больше, чем просто профессия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и спикер заксобрания региона Александр Лазарев 10 ноября приняли участие в торжественном праздновании Дня сотрудника органов внутренних дел России. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Также почетными гостями мероприятия стали главный федеральный инспектор Денис Чернятьев, действующие и бывшие руководители правоохранительных структур: Павел Григорьев, Владимир Майоров, Анатолий Киселев. Со словами поздравления к сотрудникам и ветеранам МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, возглавляющий полицейский главк. Он назвал 10 ноября днем чествования тех, ежедневно выступает надежным заслоном преступности, охраняя покой и безопасность граждан. «Изменение подходов к мерам реагирования на все заявления и обращения граждан способствовало повышению уровня доверия граждан на 7%. А это главный критерий оценки нашей деятельности. Благодаря поддержке губернатора области осуществляется дополнительное стимулирование дружинников, с участием которых задержано свыше 70 преступников и пресекли более семи тысяч административных правонарушений», — добавил Скоков. «Служба в правоохранительных органах — гораздо больше, чем просто профессия. Это служение людям, служение обществу. Эта работа требует мужества, твердости характера и предельной самоотдачи. Мы чтим память о всех героях, которые спасали людей от беды, пожертвовав собой», — сказал Текслер. К награждению грамотами министра внутренних дел Владимира Колокольцева были представлены 110 полицейских Южного Урала. Еще более тысячи сотрудников получили благодарности и грамоты начальника ГУ МВД по Челябинской области. Михаил Скоков поздравил сотрудников и ветеранов МВД с праздником Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и спикер заксобрания региона Александр Лазарев 10 ноября приняли участие в торжественном праздновании Дня сотрудника органов внутренних дел России. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Также почетными гостями мероприятия стали главный федеральный инспектор Денис Чернятьев, действующие и бывшие руководители правоохранительных структур: Павел Григорьев, Владимир Майоров, Анатолий Киселев. Со словами поздравления к сотрудникам и ветеранам МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, возглавляющий полицейский главк. Он назвал 10 ноября днем чествования тех, ежедневно выступает надежным заслоном преступности, охраняя покой и безопасность граждан. «Изменение подходов к мерам реагирования на все заявления и обращения граждан способствовало повышению уровня доверия граждан на 7%. А это главный критерий оценки нашей деятельности. Благодаря поддержке губернатора области осуществляется дополнительное стимулирование дружинников, с участием которых задержано свыше 70 преступников и пресекли более семи тысяч административных правонарушений», — добавил Скоков. «Служба в правоохранительных органах — гораздо больше, чем просто профессия. Это служение людям, служение обществу. Эта работа требует мужества, твердости характера и предельной самоотдачи. Мы чтим память о всех героях, которые спасали людей от беды, пожертвовав собой», — сказал Текслер. К награждению грамотами министра внутренних дел Владимира Колокольцева были представлены 110 полицейских Южного Урала. Еще более тысячи сотрудников получили благодарности и грамоты начальника ГУ МВД по Челябинской области.