«Коммерсант»: ликвидаторов полигонов отходов обвинили в многомиллионных хищениях

Президента «Газэнергострой» Сергея Чернина и руководителей «Института Газэнергопроекта» Дмитрия Сучкова и «Биогазэнергострой» Валерия Меркулова обвиняют в хищении 400 миллионов рублей при рекультивации полигонов отходов в Нижегородской области. Об этом сообщил анонимный источник, знакомый с ситуацией.
«Обвиняемые совершили аферу при рекультивации трех накопителей отходов в Нижегородской области. Предварительно ущерб от нее составил порядка 400 миллионов рублей. Но сумма не окончательная, поскольку еще предстоит провести ряд экспертиз, назначенных следствием», — передала газета «Коммерсант» слова источника.
Подозреваемых задержали накануне в Москве и заключили под стражу до 10 января 2023 года. Фигурантов дела обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, при этом сами подозреваемые и их адвокаты вину не признают.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудника ФСО задержали по делу об особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба может составлять несколько миллионов рублей.
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Президента «Газэнергострой» Сергея Чернина и руководителей «Института Газэнергопроекта» Дмитрия Сучкова и «Биогазэнергострой» Валерия Меркулова обвиняют в хищении 400 миллионов рублей при рекультивации полигонов отходов в Нижегородской области. Об этом сообщил анонимный источник, знакомый с ситуацией. «Обвиняемые совершили аферу при рекультивации трех накопителей отходов в Нижегородской области. Предварительно ущерб от нее составил порядка 400 миллионов рублей. Но сумма не окончательная, поскольку еще предстоит провести ряд экспертиз, назначенных следствием», — передала газета «Коммерсант» слова источника. Подозреваемых задержали накануне в Москве и заключили под стражу до 10 января 2023 года. Фигурантов дела обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, при этом сами подозреваемые и их адвокаты вину не признают. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудника ФСО задержали по делу об особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба может составлять несколько миллионов рублей.