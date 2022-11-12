Находящийся в зоне СВО Рогозин высказался о победе России

Рогозин: победа будет сложной, но Россия обязательно ее добьется

12 ноября 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправился в зону СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добиться победы в нынешнем противостоянии будет невероятно трудно и сложно, но Россия обязательно победит. Такое мнение выразил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Я не сомневаюсь в победе России. Она будет очень трудная, сложная, но она обязательно будет», — цитирует Рогозина РИА Новости. Он добавил, что Россия еще никогда не сталкивалась с такой мощной противостоящей ей коалицией, и призвал россиян всеми силами помогать российской армии в достижении победы. Рогозин в настоящее время возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации. Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что у России есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками. Замглавы Министерства экономики Украины Тарас Качка заявил, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США привело бы к скорой победе России, передает RT. Политолог Сергей Марков выразил мнение, что, если Россия хочет победить, необходимо переводить экономику на военный режим , сообщает Pravda.Ru.

Добиться победы в нынешнем противостоянии будет невероятно трудно и сложно, но Россия обязательно победит. Такое мнение выразил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Я не сомневаюсь в победе России. Она будет очень трудная, сложная, но она обязательно будет», — цитирует Рогозина РИА Новости. Он добавил, что Россия еще никогда не сталкивалась с такой мощной противостоящей ей коалицией, и призвал россиян всеми силами помогать российской армии в достижении победы. Рогозин в настоящее время возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации. Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что у России есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками. Замглавы Министерства экономики Украины Тарас Качка заявил, что прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США привело бы к скорой победе России, передает RT. Политолог Сергей Марков выразил мнение, что, если Россия хочет победить, необходимо переводить экономику на военный режим, сообщает Pravda.Ru.