В момент убийства пермской семьи второго ребенка не было дома

Близкие рассказали, что в момент убийства не было дома старшей дочери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруги, которых вместе с 4-летним сыном убили в Осе Пермского края, воспитывали дочь от первого брака главы семейства. В момент нападения девочка, скорее всего, находилась у бабушки, сообщает издание 59.RU, ссылаясь на двоюродную сестру погибшей.

«Жили в квартире дома на улице Степана Разина, воспитывали двоих детей: помимо общего сына, еще и дочку Кирилла [главы семьи] от первого брака. Аня [супруга] жила в Перми, потом познакомилась с Кириллом и переехала в Осу», — передает издание слова сестры погибшей женщины.

Близкие убитой семьи также сообщили, что несколько лет назад у женщины умерли мать и старший брат. Остались сестра и отец, за которого переживают родственники: у мужчины проблемы со здоровьем.

Ранее URA.RU сообщало, что дело об убийстве семьи с маленьким ребенком взял на контроль главный следователь Перми Денис Головкин, а глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил ему представить доклад о следственном процессе.

По версии следствия, знакомый погибшего, ранее неоднократно судимый, на почве конфликта нанес ему смертельные ножевые ранения. Мужчины находились в гостях у подозреваемого. Затем он пришел в квартиру своего знакомого и зарезал его супругу и маленького ребенка, а спустя некоторое время покончил жизнь самоубийством.