Британцы посмеялись над премьер-министром Сунаком из-за его угроз «раскритиковать Россию»

13 ноября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

В Великобритании усомнились в шансах своего премьера в «поединке» с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читатели британской газеты The Telegraph усомнились в силах премьер-министра Великобритании Риши Сунака противостоять президенту России Владимиру Путину. Ранее Сунак выступил с заявлением, что он «раскритикует политику Путина» на саммите «Большой двадцатки». «Сунак — друг Макрона. У него нет сил, чтобы сразиться с Путиным. У него даже нет сил противостоять политическим оппонентам в Великобритании», — пишет пользователь с ником «Hello world». Читательница с именем «Erica Hewit» считает, что России на эти угрозы «все равно». «Путин, должно быть, трясется в сапогах…», — с сарказмом замечает «David Edwards». Другой комментатор пожелал британскому премьеру удачи с уверенностью, что у того ничего не получится. «И вот с такими главами государств вы еще надеетесь на мир в украинском конфликте? Они даже не могут проявить уважение к другой стороне», — заключил читатель. Ранее британцы потребовали отставки Сунака после его первого решения на посту премьер-министра. Решение заключается в повышении всех налогов в Великобритании.

Читатели британской газеты The Telegraph усомнились в силах премьер-министра Великобритании Риши Сунака противостоять президенту России Владимиру Путину. Ранее Сунак выступил с заявлением, что он «раскритикует политику Путина» на саммите «Большой двадцатки». «Сунак — друг Макрона. У него нет сил, чтобы сразиться с Путиным. У него даже нет сил противостоять политическим оппонентам в Великобритании», — пишет пользователь с ником «Hello world». Читательница с именем «Erica Hewit» считает, что России на эти угрозы «все равно». «Путин, должно быть, трясется в сапогах…», — с сарказмом замечает «David Edwards». Другой комментатор пожелал британскому премьеру удачи с уверенностью, что у того ничего не получится. «И вот с такими главами государств вы еще надеетесь на мир в украинском конфликте? Они даже не могут проявить уважение к другой стороне», — заключил читатель. Ранее британцы потребовали отставки Сунака после его первого решения на посту премьер-министра. Решение заключается в повышении всех налогов в Великобритании.