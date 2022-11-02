Британцы требуют отставки нового премьера Сунака после его первого решения

Читатели Mirror потребовали отставки Сунака из-за его намерения повысить налоги

Британцы недовольны новым премьером страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Читатели интернет-газеты Mirror резко отреагировали на решение нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака о повышении почти всех налогов. Британцы заявили, что он и его партия не заслуживают доверия, и потребовали отставки Сунака.

«Тори заявили, что лейбористов под руководством Джереми Корбина нельзя допускать в правительство, поскольку они обрушат экономику. И все же тори обрушили экономику и до сих пор находятся в правительстве. Это не заслуживающее доверия правительство, уберите их отсюда», — поделился своим мнением читатель газеты под ником Феликстеред.

Другой комментатор lifelongred70 отмечает, что «Тори заставляют платить всех, кроме них самих, кроме их семей, богатых друзей и спонсоров». Он уверен, что «скоро начнутся гражданские беспорядки».

«Консервативная партия ожидает, что мы заполним зияющую дыру в кошельке страны! Дыра, которую они сами проделали за счет множества некомпетентных инвестиций. Теперь давайте ударим по пенсионерам, давайте нападем на низкооплачиваемых рабочих, давайте заставим страну дважды платить в общественный кошелек. Почему элита консерваторов не расплачивается за причиненный ими финансовый беспорядок? Почему мы должны платить и страдать», — заключил FloraX3.