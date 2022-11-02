Британцы требуют отставки нового премьера Сунака после его первого решения

Читатели Mirror потребовали отставки Сунака из-за его намерения повысить налоги
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Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Британцы недовольны новым премьером страны Фото:

Читатели интернет-газеты Mirror резко отреагировали на решение нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака о повышении почти всех налогов. Британцы заявили, что он и его партия не заслуживают доверия, и потребовали отставки Сунака.

«Тори заявили, что лейбористов под руководством Джереми Корбина нельзя допускать в правительство, поскольку они обрушат экономику. И все же тори обрушили экономику и до сих пор находятся в правительстве. Это не заслуживающее доверия правительство, уберите их отсюда», — поделился своим мнением читатель газеты под ником Феликстеред.

Другой комментатор lifelongred70 отмечает, что «Тори заставляют платить всех, кроме них самих, кроме их семей, богатых друзей и спонсоров». Он уверен, что «скоро начнутся гражданские беспорядки».

«Консервативная партия ожидает, что мы заполним зияющую дыру в кошельке страны! Дыра, которую они сами проделали за счет множества некомпетентных инвестиций. Теперь давайте ударим по пенсионерам, давайте нападем на низкооплачиваемых рабочих, давайте заставим страну дважды платить в общественный кошелек. Почему элита консерваторов не расплачивается за причиненный ими финансовый беспорядок? Почему мы должны платить и страдать», — заключил FloraX3.

Сунак стал премьер-министром Великобритании 25 октября, передает «Утро.ру». Это произошло после отставки предыдущего председателя правительства Лиз Трасс, которая занимала эту должность всего 45 дней. Позже источники Financial Times в британском Минфине сообщили, что новый премьер Великобритании Риши Сунак решил повысить налоги. Это решение связано с тем, что власти хотят восполнить дефицит в бюджете в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов, это около 57,3 миллиардов долларов. Речь идет о повышении почти всех налогов, обращение об этом состоится 17 ноября, передает Life.

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Читатели интернет-газеты Mirror резко отреагировали на решение нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака о повышении почти всех налогов. Британцы заявили, что он и его партия не заслуживают доверия, и потребовали отставки Сунака. «Тори заявили, что лейбористов под руководством Джереми Корбина нельзя допускать в правительство, поскольку они обрушат экономику. И все же тори обрушили экономику и до сих пор находятся в правительстве. Это не заслуживающее доверия правительство, уберите их отсюда», — поделился своим мнением читатель газеты под ником Феликстеред. Другой комментатор lifelongred70 отмечает, что «Тори заставляют платить всех, кроме них самих, кроме их семей, богатых друзей и спонсоров». Он уверен, что «скоро начнутся гражданские беспорядки». «Консервативная партия ожидает, что мы заполним зияющую дыру в кошельке страны! Дыра, которую они сами проделали за счет множества некомпетентных инвестиций. Теперь давайте ударим по пенсионерам, давайте нападем на низкооплачиваемых рабочих, давайте заставим страну дважды платить в общественный кошелек. Почему элита консерваторов не расплачивается за причиненный ими финансовый беспорядок? Почему мы должны платить и страдать», — заключил FloraX3. Сунак стал премьер-министром Великобритании 25 октября, передает «Утро.ру». Это произошло после отставки предыдущего председателя правительства Лиз Трасс, которая занимала эту должность всего 45 дней. Позже источники Financial Times в британском Минфине сообщили, что новый премьер Великобритании Риши Сунак решил повысить налоги. Это решение связано с тем, что власти хотят восполнить дефицит в бюджете в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов, это около 57,3 миллиардов долларов. Речь идет о повышении почти всех налогов, обращение об этом состоится 17 ноября, передает Life.
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