Жителей Чайковского избавят от мусорной свалки в черте города

Жители Чайковского обсудят вопрос ликвидации свалки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для ликвидации несанкционированной свалки в Чайковском (Пермский край) разработают проектную документацию. Для этого будет разработана проектная документация, а городские власти проведут с жителями общественные обсуждения. На сайте Росприроднадзора сообщается, что заказчиком мероприятия является управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского.

«Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: разработка проектной документации для ликвидации несанкционированной свалки г. Чайковский. Цель осуществления: снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, ландшафт, а также на растительные и животные сообщества с последующим восстановлением плодородия почв и растительности», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Общественные обсуждения пройдут с 2 декабря в режиме видеоконференцсвязи.

Свалка в Чайковском была закрыта несколько лет назад по решению прокуратуры. Несмотря на это местные предприниматели продолжали свозить на нее отходы. На проблему неоднократно обращали внимание местные активисты и жители, чьи дома находятся в непосредственной близости от полигона. Решение о рекультивации свалки было принято краевыми властями в 2021 году.