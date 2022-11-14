Бастрыкин вмешается в дело с обманутыми дольщиками Сургута

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу дольщиков из Сургута

Глава СКР Бастрыкин откликнулся на жалобу сургутян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращений жителей Сургута (ХМАО). Об этом сообщает telegram-канал федерального ведомства.

«Сургутяне сообщили о нарушениях со стороны местных органов власти при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК, возведенного в 2016 году. Жители не могут заселиться в квартиры, так как они непригодны для проживания. В доме выявлены повреждений ограждающих конструкций и прогибы потолка», — рассказывается в официальном канале СКР.

Основным требованием дольщиков стало проведение строительно-технической экспертизы. Кроме того, заявители указывают на длительность расследования. Александр Бастрыкин поручил главе СК по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить подробный доклад по итогам.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело СК по ХМАО. Речь идет о том, в котором чиновники Лянтора оставили многодетные семьи без земли под строительство жилья.