14 ноября 2022

Пермяк продает тепловоз за 39 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепловоз -1981 года выпуска Фото:

Житель Чайковского (Пермский край) продает тепловоз «ТЭМ2» 1981 года выпуска за 39 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.ru

«Тепловоз бывший в употреблении. Год ввода в эксплуатацию — 1981. Тепловоз оборудован для работы „в одно лицо“, системой контроля расхода топлива и приборами безопасности», — указывает продавец.

В объявлении также сказано, что вся техническая документация у продавца — на руках, продление срока службы — 2031 год. Правда, где тепловоз использовался раньше и кому и для каких целей можно приобрести этот тепловоз — продавец не уточняет. Судя по объявлению, тепловоз сейчас находится в одном из строений железнодорожного депо в Чайковском.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает дом на колесах. Он сделан из вагона.

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Житель Чайковского (Пермский край) продает тепловоз «ТЭМ2» 1981 года выпуска за 39 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.ru «Тепловоз бывший в употреблении. Год ввода в эксплуатацию — 1981. Тепловоз оборудован для работы „в одно лицо“, системой контроля расхода топлива и приборами безопасности», — указывает продавец. В объявлении также сказано, что вся техническая документация у продавца — на руках, продление срока службы — 2031 год. Правда, где тепловоз использовался раньше и кому и для каких целей можно приобрести этот тепловоз — продавец не уточняет. Судя по объявлению, тепловоз сейчас находится в одном из строений железнодорожного депо в Чайковском. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает дом на колесах. Он сделан из вагона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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