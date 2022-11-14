Пермяк продает тепловоз за 39 млн рублей

Житель Чайковского (Пермский край) продает тепловоз «ТЭМ2» 1981 года выпуска за 39 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.ru
«Тепловоз бывший в употреблении. Год ввода в эксплуатацию — 1981. Тепловоз оборудован для работы „в одно лицо“, системой контроля расхода топлива и приборами безопасности», — указывает продавец.
В объявлении также сказано, что вся техническая документация у продавца — на руках, продление срока службы — 2031 год. Правда, где тепловоз использовался раньше и кому и для каких целей можно приобрести этот тепловоз — продавец не уточняет. Судя по объявлению, тепловоз сейчас находится в одном из строений железнодорожного депо в Чайковском.
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