Пермяк продает тепловоз за 39 млн рублей

15 ноября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Тепловоз -1981 года выпуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Чайковского (Пермский край) продает тепловоз «ТЭМ2» 1981 года выпуска за 39 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.ru «Тепловоз бывший в употреблении. Год ввода в эксплуатацию — 1981. Тепловоз оборудован для работы „в одно лицо“, системой контроля расхода топлива и приборами безопасности», — указывает продавец. В объявлении также сказано, что вся техническая документация у продавца — на руках, продление срока службы — 2031 год. Правда, где тепловоз использовался раньше и кому и для каких целей можно приобрести этот тепловоз — продавец не уточняет. Судя по объявлению, тепловоз сейчас находится в одном из строений железнодорожного депо в Чайковском. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает дом на колесах. Он сделан из вагона.

Житель Чайковского (Пермский край) продает тепловоз «ТЭМ2» 1981 года выпуска за 39 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.ru «Тепловоз бывший в употреблении. Год ввода в эксплуатацию — 1981. Тепловоз оборудован для работы „в одно лицо“, системой контроля расхода топлива и приборами безопасности», — указывает продавец. В объявлении также сказано, что вся техническая документация у продавца — на руках, продление срока службы — 2031 год. Правда, где тепловоз использовался раньше и кому и для каких целей можно приобрести этот тепловоз — продавец не уточняет. Судя по объявлению, тепловоз сейчас находится в одном из строений железнодорожного депо в Чайковском. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает дом на колесах. Он сделан из вагона.