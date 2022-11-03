Житель ХМАО украл трубы на месторождении

Мужчина работал водителем на месторождении (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургутском районе (ХМАО) местный житель украл буровые трубы на одном из месторождений. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ХМАО.

«Сургутянин 1976 г. р. похитил буровые трубы общим весом более 1000 кг стоимостью более 20 тысяч рублей на одном из месторождений Сургутского района. Злоумышленник пояснил, что работал водителем на данном месторождении, увидев трубы, решил обогатиться», — сообщили в ведомстве.

Мужчина сдал трубы в пункт приема металлолома, полученные деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы. Сургутянин находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что полиция Югры разыскивает мошенника, который подозревается в совершении преступлений в отношении пожилых жительниц города Сургута. В ведомстве предполагают, что разыскиваемый гражданин приехал на территорию округа специально с целью совершения преступлений.