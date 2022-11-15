15 ноября 2022

В Перми нашли способ устранить пробку в Мотовилихе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, автомобили, автотранспорт
Пермяки ежедневно стоят в пробке на улице Уинской Фото:

Чиновники нашли способ разгрузить улицу Пушкарскую в Перми, по которой ходит транспорт в объезд перекрытой на 9 месяцев улицы Уинской. Об этом URA.RU сообщили в пермской дирекции дорожного движения.

«Мы рассмотрим вопрос о запрете стоянки и парковки на участке улицы Пушкарской на ближайшей рабочей группе», — сообщила агентству начальник отдела организации дорожного движения Ольга Ермакова. Она также отметила, что такое решение вряд ли существенно облегчит ситуацию, поскольку изначально на дороге запланировано всего две полосы — по одной в каждую сторону.

По словам Ермаковой, если смотреть опыт перекрытий дорог в регионе, то буквально через пару недель после перекрытия жители находят удобные для себя пути объезда и пробки становятся меньше. Улица Уинская была перекрыта в начале ноября на 9 месяцев, причиной стало возведение первого этапа трассы ТР-53, которая свяжет между собой микрорайоны Садовый и Вышка-2.

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Чиновники нашли способ разгрузить улицу Пушкарскую в Перми, по которой ходит транспорт в объезд перекрытой на 9 месяцев улицы Уинской. Об этом URA.RU сообщили в пермской дирекции дорожного движения. «Мы рассмотрим вопрос о запрете стоянки и парковки на участке улицы Пушкарской на ближайшей рабочей группе», — сообщила агентству начальник отдела организации дорожного движения Ольга Ермакова. Она также отметила, что такое решение вряд ли существенно облегчит ситуацию, поскольку изначально на дороге запланировано всего две полосы — по одной в каждую сторону. По словам Ермаковой, если смотреть опыт перекрытий дорог в регионе, то буквально через пару недель после перекрытия жители находят удобные для себя пути объезда и пробки становятся меньше. Улица Уинская была перекрыта в начале ноября на 9 месяцев, причиной стало возведение первого этапа трассы ТР-53, которая свяжет между собой микрорайоны Садовый и Вышка-2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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