В Перми нашли способ устранить пробку в Мотовилихе

Пермяки ежедневно стоят в пробке на улице Уинской Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновники нашли способ разгрузить улицу Пушкарскую в Перми, по которой ходит транспорт в объезд перекрытой на 9 месяцев улицы Уинской. Об этом URA.RU сообщили в пермской дирекции дорожного движения.

«Мы рассмотрим вопрос о запрете стоянки и парковки на участке улицы Пушкарской на ближайшей рабочей группе», — сообщила агентству начальник отдела организации дорожного движения Ольга Ермакова. Она также отметила, что такое решение вряд ли существенно облегчит ситуацию, поскольку изначально на дороге запланировано всего две полосы — по одной в каждую сторону.

По словам Ермаковой, если смотреть опыт перекрытий дорог в регионе, то буквально через пару недель после перекрытия жители находят удобные для себя пути объезда и пробки становятся меньше. Улица Уинская была перекрыта в начале ноября на 9 месяцев, причиной стало возведение первого этапа трассы ТР-53, которая свяжет между собой микрорайоны Садовый и Вышка-2.