Статусный силовик прибыл в Пермь для решения проблем бизнеса

Уральский транспортный прокурор приехал в Пермь для решения проблем бизнеса

Прокурор встретился с компанией «Кама-Трэвел» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермь с рабочим визитом приехал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. Визит связан с вопросами поддержки бизнеса в сложной экономической ситуации.

«Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий прибыл с рабочим визитом в Пермский край. Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оперативном решении возникающих у бизнес-сообщества проблем в условиях сложной экономической обстановки Уральский транспортный прокурор в рамках компетенции провел встречу с представителем предприятия транспорта ООО „Кама-Трэвел“», — говорят в транспортной прокуратуре.

На встрече речь шла о размере компенсаций затрат компании на перевозку пассажиров водным транспортом из краевого бюджета и на ремонт судов. «Кама-Трэвел» рассказала о проблеме, связанной с расходами на тральные работы. Прокурор взял ситуацию под личный контроль. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае резко выросли цены на теплоходные прогулки.