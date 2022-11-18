Путин разрешил банкам запрашивать сведения о мобилизации клиентов

18 ноября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Банки теперь имеют право запрашивать информацию по мобилизованным у налоговой службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российские банки теперь имеют право запрашивать у налоговой службы информацию о мобилизованных гражданах. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. Данный закон поможет в том случае, если заемщик не предоставил документы, подтверждающие факт того, что он является мобилизованным. И теперь кредитор в лице банка может запросить нужную информацию через налоговую службу. Документ одобрен 16 ноября. В России с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация. Мобилизованные, уже отправленные на спецоперацию, приравниваются к полноценным участникам СВО. Они имеют право на определенные льготы. Например, президент России подписал указ о единовременной выплате мобилизованным.

Российские банки теперь имеют право запрашивать у налоговой службы информацию о мобилизованных гражданах. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. Данный закон поможет в том случае, если заемщик не предоставил документы, подтверждающие факт того, что он является мобилизованным. И теперь кредитор в лице банка может запросить нужную информацию через налоговую службу. Документ одобрен 16 ноября. В России с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация. Мобилизованные, уже отправленные на спецоперацию, приравниваются к полноценным участникам СВО. Они имеют право на определенные льготы. Например, президент России подписал указ о единовременной выплате мобилизованным.