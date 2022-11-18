Путин разрешил банкам запрашивать сведения о мобилизации клиентов

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Банки теперь имеют право запрашивать информацию по мобилизованным у налоговой службы Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Российские банки теперь имеют право запрашивать у налоговой службы информацию о мобилизованных гражданах. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

Данный закон поможет в том случае, если заемщик не предоставил документы, подтверждающие факт того, что он является мобилизованным. И теперь кредитор в лице банка может запросить нужную информацию через налоговую службу. Документ одобрен 16 ноября.

В России с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация. Мобилизованные, уже отправленные на спецоперацию, приравниваются к полноценным участникам СВО. Они имеют право на определенные льготы. Например, президент России подписал указ о единовременной выплате мобилизованным.

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Российские банки теперь имеют право запрашивать у налоговой службы информацию о мобилизованных гражданах. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации. Данный закон поможет в том случае, если заемщик не предоставил документы, подтверждающие факт того, что он является мобилизованным. И теперь кредитор в лице банка может запросить нужную информацию через налоговую службу. Документ одобрен 16 ноября. В России с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация. Мобилизованные, уже отправленные на спецоперацию, приравниваются к полноценным участникам СВО. Они имеют право на определенные льготы. Например, президент России подписал указ о единовременной выплате мобилизованным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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