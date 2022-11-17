Перчатки в базовом варианте сшиты из эко-кожи Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермский бренд Polina Benefit отшивает рукавицы, которые похожи на руки черепашек-ниндзя из одноименного мультфильма. Модель называется «I touch». В них есть возможность достать большой и указательный пальцы, чтобы, к примеру, ответить на звонок или SMS.

«Двупалые перчатки из эко-кожи с функцией „touch“. Это — самый востребованный аксессуар бренда с 2013 года», — пишет основательниц бренда на своем сайте.

Перчатки предлагаются разных размеров в черном и кремовом цветах. Также бренд разработал теплые зимние варианты с шерстью, мехом и биопухом.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 26 ноября пройдет «Шоу IDOMODELS». На нем соберутся представители модной индустрии города.

В перчатках можно пользоваться гаджетами Соцсети бренда Polina Benefit

Есть и зимние варианты Соцсети бренда Polina Benefit