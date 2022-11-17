17 ноября 2022

Пермяки шьют перчатки в виде рук черепашек-ниндзя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация дизайнерской одежды Инны Королевы. Екатеринбург, швея
Перчатки в базовом варианте сшиты из эко-кожи Фото:

Пермский бренд Polina Benefit отшивает рукавицы, которые похожи на руки черепашек-ниндзя из одноименного мультфильма. Модель называется «I touch». В них есть возможность достать большой и указательный пальцы, чтобы, к примеру, ответить на звонок или SMS.

«Двупалые перчатки из эко-кожи с функцией „touch“. Это — самый востребованный аксессуар бренда с 2013 года», — пишет основательниц бренда на своем сайте.

Перчатки предлагаются разных размеров в черном и кремовом цветах. Также бренд разработал теплые зимние варианты с шерстью, мехом и биопухом.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 26 ноября пройдет «Шоу IDOMODELS». На нем соберутся представители модной индустрии города.

В перчатках можно пользоваться гаджетами
Есть и зимние варианты
Перчатки представлены в двух цветах: черном и кремовом

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Пермский бренд Polina Benefit отшивает рукавицы, которые похожи на руки черепашек-ниндзя из одноименного мультфильма. Модель называется «I touch». В них есть возможность достать большой и указательный пальцы, чтобы, к примеру, ответить на звонок или SMS. «Двупалые перчатки из эко-кожи с функцией „touch“. Это — самый востребованный аксессуар бренда с 2013 года», — пишет основательниц бренда на своем сайте. Перчатки предлагаются разных размеров в черном и кремовом цветах. Также бренд разработал теплые зимние варианты с шерстью, мехом и биопухом. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 26 ноября пройдет «Шоу IDOMODELS». На нем соберутся представители модной индустрии города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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