Пермский бренд Polina Benefit отшивает рукавицы, которые похожи на руки черепашек-ниндзя из одноименного мультфильма. Модель называется «I touch». В них есть возможность достать большой и указательный пальцы, чтобы, к примеру, ответить на звонок или SMS.
«Двупалые перчатки из эко-кожи с функцией „touch“. Это — самый востребованный аксессуар бренда с 2013 года», — пишет основательниц бренда на своем сайте.
Перчатки предлагаются разных размеров в черном и кремовом цветах. Также бренд разработал теплые зимние варианты с шерстью, мехом и биопухом.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 26 ноября пройдет «Шоу IDOMODELS». На нем соберутся представители модной индустрии города.
В перчатках можно пользоваться гаджетами
Соцсети бренда Polina Benefit
Есть и зимние варианты
Соцсети бренда Polina Benefit
Перчатки представлены в двух цветах: черном и кремовом
Пермский бренд Polina Benefit отшивает рукавицы, которые похожи на руки черепашек-ниндзя из одноименного мультфильма. Модель называется «I touch». В них есть возможность достать большой и указательный пальцы, чтобы, к примеру, ответить на звонок или SMS. «Двупалые перчатки из эко-кожи с функцией „touch“. Это — самый востребованный аксессуар бренда с 2013 года», — пишет основательниц бренда на своем сайте. Перчатки предлагаются разных размеров в черном и кремовом цветах. Также бренд разработал теплые зимние варианты с шерстью, мехом и биопухом. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 26 ноября пройдет «Шоу IDOMODELS». На нем соберутся представители модной индустрии города.