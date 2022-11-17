17 ноября 2022

В Перми пройдет перформанс-шоу с моделями, артистом из Марокко и танцем Vogue

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16-ый сезон Недели моды. Екатеринбург, показ дизайнерской одежды, показ мод, неделя моды
Шоу состоится 26 ноября в клубе «name:» Фото:

В Перми 26 ноября пройдет «Шоу IDOMODELS». Это перформанс-шоу, где соберутся представители модной индустрии города. Мероприятие анонсировали на странице одного из организаторов — одноименного модельного агентства Перми — IDOMODELS.

«В программе — саксофон в симбиозе с электронной музыкой. Показы в формате перформанса от пермских дизайнеров ISTINA VNUTRI и YOUR THING BRAND, модели IDOMODELS. Также гостей ждет джазовое исполнение от марокканского артиста Elmehdi Elhouari и танцевальное VOGUE SHOW от Зои Мироновой», — указано в посте агентства.

Шоу пройдет в клубе «name:» с 20:00 до 00:00. Входной билет будет стоить 450-600 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет пивная вечеринка с диджеем-стоматологом. Гости будут соревноваться, играя в beer-pong.

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В Перми 26 ноября пройдет «Шоу IDOMODELS». Это перформанс-шоу, где соберутся представители модной индустрии города. Мероприятие анонсировали на странице одного из организаторов — одноименного модельного агентства Перми — IDOMODELS. «В программе — саксофон в симбиозе с электронной музыкой. Показы в формате перформанса от пермских дизайнеров ISTINA VNUTRI и YOUR THING BRAND, модели IDOMODELS. Также гостей ждет джазовое исполнение от марокканского артиста Elmehdi Elhouari и танцевальное VOGUE SHOW от Зои Мироновой», — указано в посте агентства. Шоу пройдет в клубе «name:» с 20:00 до 00:00. Входной билет будет стоить 450-600 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет пивная вечеринка с диджеем-стоматологом. Гости будут соревноваться, играя в beer-pong.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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