В Перми пройдет перформанс-шоу с моделями, артистом из Марокко и танцем Vogue

Шоу состоится 26 ноября в клубе «name:» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми 26 ноября пройдет «Шоу IDOMODELS». Это перформанс-шоу, где соберутся представители модной индустрии города. Мероприятие анонсировали на странице одного из организаторов — одноименного модельного агентства Перми — IDOMODELS.

«В программе — саксофон в симбиозе с электронной музыкой. Показы в формате перформанса от пермских дизайнеров ISTINA VNUTRI и YOUR THING BRAND, модели IDOMODELS. Также гостей ждет джазовое исполнение от марокканского артиста Elmehdi Elhouari и танцевальное VOGUE SHOW от Зои Мироновой», — указано в посте агентства.

Шоу пройдет в клубе «name:» с 20:00 до 00:00. Входной билет будет стоить 450-600 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет пивная вечеринка с диджеем-стоматологом. Гости будут соревноваться, играя в beer-pong.