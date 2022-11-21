Пермские компании будут платить зарплату мобилизованным сотрудникам

За сотрудниками на предприятиях также сохранят их рабочие места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На большинстве крупных промышленных предприятий Пермского края приняты решения о сохранении за мобилизованными сотрудниками их рабочих мест. Также им будет выплачиваться среднемесячная заработная плата. Об этом руководители компаний рассказали на рабочем совещании с участием губернатора Дмитрия Махонина.

«В ходе встречи промышленники рассказали о мерах поддержки, введенных для призванных сотрудников и членов их семей. Для оперативного реагирования на текущие изменения на предприятиях созданы оперативные штабы по мобилизации. Работают телефонные горячие линии, на которые может позвонить любой сотрудник или член его семьи, чтобы проконсультироваться с профессиональными специалистами по юридическим, кадровым и другим вопросам», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

На предприятиях также открыты центры поддержки для оперативной помощи родных мобилизованных, которые собирают данные о потребностях семей и помогают решать бытовые вопросы. Кроме этого, центры занимаются организацией снабжения резервистов нужными им вещами и информированием родственников о возможных формах получения помощи со стороны предприятий. Такие меры введены в компаниях группы «Лукойл», на заводах «Сибур-Химпром» и «Метафракс» и других.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открылся единый центр поддержки мобилизованных, а также их семей. Он разместился в Доме офицеров. Центр работает в рамках проекта «Помощь здесь. Пермский край». Также руководством региона было принято решение поддержать мобилизованных, перечислив им единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.