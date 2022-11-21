21 ноября 2022

На пост главы нового челябинского муниципалитета претендуют три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование назначено на 24 ноября Фото:

Главу вновь образованного в Челябинской области Коркинского муниципального округа выберут из трех кандидатов. Столько претендентов допустила к участию в выборах конкурсная комиссия по итогам заседания 22 ноября, сообщили URA.RU в окружном собрании депутатов.

«Работа комиссии завершилась продуктивно. Три кандидата допущены: Виталий Пипченко, Николай Курисько и действующая глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина. Четвертый претендент — Сергей Кутуев — не явился на заседание», — пояснили URA.RU в окружном собрании.

Документы на конкурс принимали до 17 октября. Изначально участвовать в конкурсе изъявили желание четыре человека: Курисько, Кутуев, Пипченко и Лощинина. Наиболее вероятной считают победу последней.

Идею слияния нескольких годами враждующих муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Первоначально процесс затормозился из-за саботажа местных элит. После выборов депутатов собрания были ликвидированы советы депутатов четырех поселений. До конца года также прекратят свое существование администрации поселений и останется только администрация округа.

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Главу вновь образованного в Челябинской области Коркинского муниципального округа выберут из трех кандидатов. Столько претендентов допустила к участию в выборах конкурсная комиссия по итогам заседания 22 ноября, сообщили URA.RU в окружном собрании депутатов. «Работа комиссии завершилась продуктивно. Три кандидата допущены: Виталий Пипченко, Николай Курисько и действующая глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина. Четвертый претендент — Сергей Кутуев — не явился на заседание», — пояснили URA.RU в окружном собрании. Документы на конкурс принимали до 17 октября. Изначально участвовать в конкурсе изъявили желание четыре человека: Курисько, Кутуев, Пипченко и Лощинина. Наиболее вероятной считают победу последней. Идею слияния нескольких годами враждующих муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Первоначально процесс затормозился из-за саботажа местных элит. После выборов депутатов собрания были ликвидированы советы депутатов четырех поселений. До конца года также прекратят свое существование администрации поселений и останется только администрация округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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