На пост главы нового челябинского муниципалитета претендуют три человека

Голосование назначено на 24 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу вновь образованного в Челябинской области Коркинского муниципального округа выберут из трех кандидатов. Столько претендентов допустила к участию в выборах конкурсная комиссия по итогам заседания 22 ноября, сообщили URA.RU в окружном собрании депутатов.

«Работа комиссии завершилась продуктивно. Три кандидата допущены: Виталий Пипченко, Николай Курисько и действующая глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина. Четвертый претендент — Сергей Кутуев — не явился на заседание», — пояснили URA.RU в окружном собрании.

Документы на конкурс принимали до 17 октября. Изначально участвовать в конкурсе изъявили желание четыре человека: Курисько, Кутуев, Пипченко и Лощинина. Наиболее вероятной считают победу последней.

Идею слияния нескольких годами враждующих муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с жителями. Первоначально процесс затормозился из-за саботажа местных элит. После выборов депутатов собрания были ликвидированы советы депутатов четырех поселений. До конца года также прекратят свое существование администрации поселений и останется только администрация округа.