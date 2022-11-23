Из-за строительства трассы в Перми перекроют выезд из микрорайона в центр. Карта

24 ноября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Движение будет перекрыто до утра 28 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми в ночь на 26 ноября перекроют движение транспорта на улице Татьяны Барамзиной. Выезжать в центр из микрорайона Парковый придется по другим улицам. Об этом предупредили в telegram-канале министерства транспорта Пермского края. «С 00:00 26 ноября по 06:00 28 ноября 2022 года будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Татьяны Барамзиной на участке от улицы Зои Космодемьянской до улицы Папанинцев. Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам Зои Космодемьянской, Василия Каменского и Папанинцев», — указано в сообщении министерства. Перекрытие движения связано со строительством трассы «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». А конкретнее — участком от улицы Вишерской до примыкания к улице Папанинцев. Водителей просят продумывать свой маршрут заранее. Ранее URA.RU сообщало, что строительством третьего этапа перехода «ул. Строителей — площадь Гайдара» в Перми займется подрядчик «Уралмостострой». Компания победила в аукционе. Схема объезда Министерство транспорта Пермского края

В Перми в ночь на 26 ноября перекроют движение транспорта на улице Татьяны Барамзиной. Выезжать в центр из микрорайона Парковый придется по другим улицам. Об этом предупредили в telegram-канале министерства транспорта Пермского края. «С 00:00 26 ноября по 06:00 28 ноября 2022 года будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Татьяны Барамзиной на участке от улицы Зои Космодемьянской до улицы Папанинцев. Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам Зои Космодемьянской, Василия Каменского и Папанинцев», — указано в сообщении министерства. Перекрытие движения связано со строительством трассы «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». А конкретнее — участком от улицы Вишерской до примыкания к улице Папанинцев. Водителей просят продумывать свой маршрут заранее. Ранее URA.RU сообщало, что строительством третьего этапа перехода «ул. Строителей — площадь Гайдара» в Перми займется подрядчик «Уралмостострой». Компания победила в аукционе.