В Перми определились с подрядчиком и сроками стройки крупного дорожного перехода

К строительству перехода «ул. Строителей – площадь Гайдара» в Перми приступит "Уралмостострой"

Проект строительства дороги состоит из четырех этапов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Строительством третьего этапа перехода «ул. Строителей — площадь Гайдара» в Перми займется подрядчик «Уралмостострой». Компания победила в аукционе, сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Работы начнутся до конца сентября.

«В ближайшее время с компанией будет подписан контракт на 5,4 млрд рублей. Согласно документу, подрядчик должен приступить к работам не позднее 26 сентября. В рамках контракта АО „Уралмостострой“ должно построить участок дороги от ул. Папанинцев до пл. Гайдара, обустроить шумозащитные экраны, тротуары, велодорожки, автобусные остановки. На пересечениях с улицами Папанинцев, Углеуральской и Локомотивной организовать светофорное регулирование», — сообщает издание «Новый компаньон», ссылаясь на ведомство.

Закончить строительство четырехполосной дороги и путепровода протяженностью почти 2 км над ул. Локомотивная планируют к осени 2025 года. Отметим, переход «ул. Строителей — площадь Гайдара» входит в число приоритетных строек проекта «Пермь-300». Сдать весь дорожный объект протяженностью 7 км рассчитывают в 2027 году.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписал соглашение о модернизации ж/д станции. Московская компания реконструирует и расширит контейнерный железнодорожный терминал на станции «Блочная» в Перми.