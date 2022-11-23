Пермские депутаты приняли краевой бюджет, «распределив разочарования»

24 ноября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Валерий Сухих ответил коммунистам на критику бюджета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бюджет Пермского края 2023-25 годов принят в окончательном чтении депутатами регионального законодательного собрания. При обсуждении документа против высказалась только депутат от КПРФ Анна Баранова, передает корреспондент URA.RU. По ее словам, заложенные на индексацию мер социальной поддержки суммы малы, их следует увеличить. На это спикер собрания Валерий Сухих ответил, что лучше сложный бюджет, чем никакого. «Бюджетный процесс — это равномерное распределение разочарований. И как бы сложно ни было, наличие бюджета лучше, чем его отсутствие», — сказал Сухих. В итоге бюджет депутаты приняли. По плану доходы края в 2022 году составят 206,4 млрд рублей, а расходы — 233,4 млрд рублей. Как ранее рассказывало URA.RU, поправками в бюджет губернатор Дмитрий Махонин увеличил размер резервного фонда Пермского края на 1 млрд рублей. Это решение связано с «внешним санкционным давлением и экономической нестабильностью».

Бюджет Пермского края 2023-25 годов принят в окончательном чтении депутатами регионального законодательного собрания. При обсуждении документа против высказалась только депутат от КПРФ Анна Баранова, передает корреспондент URA.RU. По ее словам, заложенные на индексацию мер социальной поддержки суммы малы, их следует увеличить. На это спикер собрания Валерий Сухих ответил, что лучше сложный бюджет, чем никакого. «Бюджетный процесс — это равномерное распределение разочарований. И как бы сложно ни было, наличие бюджета лучше, чем его отсутствие», — сказал Сухих. В итоге бюджет депутаты приняли. По плану доходы края в 2022 году составят 206,4 млрд рублей, а расходы — 233,4 млрд рублей. Как ранее рассказывало URA.RU, поправками в бюджет губернатор Дмитрий Махонин увеличил размер резервного фонда Пермского края на 1 млрд рублей. Это решение связано с «внешним санкционным давлением и экономической нестабильностью».