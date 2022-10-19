19 октября 2022

Пермский губернатор определился с кандидатурой детского омбудсмена

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, денисова светлана
Светлана Денисова занимает пост с 2017 года Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил на должность пермского омбудсмена по правам ребенка Светлану Денисову. Она занимает данный пост с 2017 года. Об этом сообщается на сайте заксобрания.

«Депутаты законодательного собрания Пермского края рассмотрят проект постановления о направлении уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка предложения по кандидатуре на должность детского омбудсмена Прикамья. После получения согласования от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой кандидатура будет рассмотрена на заседании краевого парламента. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес кандидатуру действующего омбудсмена Светланы Денисовой», — говорится в сообщении.

Уполномоченный назначается на должность законодательным собранием Пермского края сроком на 5 лет. Детским омбудсменом может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший тридцатилетнего возраста, имеющий опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин официально предложил кандидатуру бывшего депутата Госдумы Игоря Сапко на пост уполномоченного по правам человека. Депутаты законодательного собрания Пермского края поддержали предложенную кандидатуру.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил на должность пермского омбудсмена по правам ребенка Светлану Денисову. Она занимает данный пост с 2017 года. Об этом сообщается на сайте заксобрания. «Депутаты законодательного собрания Пермского края рассмотрят проект постановления о направлении уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка предложения по кандидатуре на должность детского омбудсмена Прикамья. После получения согласования от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой кандидатура будет рассмотрена на заседании краевого парламента. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес кандидатуру действующего омбудсмена Светланы Денисовой», — говорится в сообщении. Уполномоченный назначается на должность законодательным собранием Пермского края сроком на 5 лет. Детским омбудсменом может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший тридцатилетнего возраста, имеющий опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин официально предложил кандидатуру бывшего депутата Госдумы Игоря Сапко на пост уполномоченного по правам человека. Депутаты законодательного собрания Пермского края поддержали предложенную кандидатуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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