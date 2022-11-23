«Коммерсант»: авиакомпании РФ начинают получать самолеты с использованными двигателями

Установка двигателей «второй категории» не повлияет на безопасность полетов, уверяют в «Ростехе» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские авиакомпании начинают получать самолеты с двигателями «второй категории». Об этом сообщает «Коммерсант».

«[Авиакомпания] „Азимут“ в этом году впервые в истории российской авиации получит самолет SSJ („Суперджет“ — прим. URA.RU) c двигателями „второй категории“» — пишет « Коммерсант », отмечая, что изначально передача самолета должна была состояться раньше. В издании уточнили, что двигатели взяли из резерва для всех эксплуатантов, который называют «подменным пулом». Установка таких агрегатов повлияет лишь на сроки обслуживания и сроки общего пользования и никак не скажется на безопасности полетов. Это подтвердили и в «Ростехе», владеющем авиационными предприятиями. В компании подчеркнули, что «все двигатели, которыми комплектуются SSJ, являются проверенными и надежными», а «их использование никак не может сказаться на эксплуатационных характеристиках и безопасности полетов».

Напряженная ситуация с комплектующими для российских самолетов начала складываться после введения западными странами санкций в отношении России. Так, после начала Россией спецоперации на Украине, авиационные власти Бермудских островов, где были зарегистрированы 745 самолетов, используемые российскими авиакомпаниями, приостановили сертификаты их летной годности.