24 ноября 2022

Челябинские бойцы получили награды Минобороны РФ. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, армия, военные, маскхалат, маскировка, снайпера, маскировочная одежда, подготовка снайперов
Мобилизованных челябинцев наградили медалями «За отвагу» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные из Челябинской области получили награды Минобороны РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, бойцов наградили медалями «За отвагу».

«Военнослужащие в составе экипажа БМП стягивали силы националистов на себя, вынуждая противника вскрывать свои позиции. Выявленные координаты передавались в командный пункт для нанесения артиллерийских ударов по противнику», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что действия челябинских бойцов позволили нанести огневое поражение противнику на западном направлении. Враг потерял часть своих боевых ресурсов.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Главное ее целью является защита освобожденных территорий от националистов.

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Мобилизованные из Челябинской области получили награды Минобороны РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, бойцов наградили медалями «За отвагу». «Военнослужащие в составе экипажа БМП стягивали силы националистов на себя, вынуждая противника вскрывать свои позиции. Выявленные координаты передавались в командный пункт для нанесения артиллерийских ударов по противнику», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ. В министерстве отметили, что действия челябинских бойцов позволили нанести огневое поражение противнику на западном направлении. Враг потерял часть своих боевых ресурсов. Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Главное ее целью является защита освобожденных территорий от националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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