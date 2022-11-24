Мобилизованных челябинцев наградили медалями «За отвагу» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные из Челябинской области получили награды Минобороны РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, бойцов наградили медалями «За отвагу».

«Военнослужащие в составе экипажа БМП стягивали силы националистов на себя, вынуждая противника вскрывать свои позиции. Выявленные координаты передавались в командный пункт для нанесения артиллерийских ударов по противнику», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что действия челябинских бойцов позволили нанести огневое поражение противнику на западном направлении. Враг потерял часть своих боевых ресурсов.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Главное ее целью является защита освобожденных территорий от националистов.