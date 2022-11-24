Четыре пермячки младше 14 лет стали матерями в прошлом году

25 ноября 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Четыре малыша появилось на свет от юных пермячек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае четыре жительницы в возрасте 14 лет и младше родили детей. Об этом говорится в инфографике Пермьстата, приуроченной ко Дню матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. По данным статведомства, в 2021 году у юных пермячек в возрасте 14 лет и младше, появилось на свет четыре ребенка. 229 малышей родилось от мам, возраст которых от 15 до 17 лет. Также матерью стала пермячка в возрасте старше 55 лет. Средний возраст матери в регионе составляет 29 лет. Всего в Пермском крае в 2021 году родилось 25 178 детей. URA.RU рассказывало, что в Коми-Пермяцком округе Пермского края ухудшились демографические показатели. Власти отмечают, что одна из причин снижения рождаемости — аборты. Чиновники назвали аборты «старшным грехом» и призвали пермячек отказаться от них.

В Пермском крае четыре жительницы в возрасте 14 лет и младше родили детей. Об этом говорится в инфографике Пермьстата, приуроченной ко Дню матери, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. По данным статведомства, в 2021 году у юных пермячек в возрасте 14 лет и младше, появилось на свет четыре ребенка. 229 малышей родилось от мам, возраст которых от 15 до 17 лет. Также матерью стала пермячка в возрасте старше 55 лет. Средний возраст матери в регионе составляет 29 лет. Всего в Пермском крае в 2021 году родилось 25 178 детей. URA.RU рассказывало, что в Коми-Пермяцком округе Пермского края ухудшились демографические показатели. Власти отмечают, что одна из причин снижения рождаемости — аборты. Чиновники назвали аборты «старшным грехом» и призвали пермячек отказаться от них.